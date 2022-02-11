مسرور بارزاني يؤكد أهمية مشروع السكك الحديدية لتعزيز التبادلات التجارية بين كوردستان والعراق والعالم

رئيس الحكومة يجتمع مع ممثل شركة خطوط السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الخميس، المدير التنفيذي لشركة خطوط السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) في أوروبا والشرق الأدنى/ الأوسط فينسنت فان هوتن.

وفي الاجتماع الذي حضره القنصل العام الألماني لدى أربيل كليمينس زيمتنر، قدم ممثل شركة دويتشه بان ملخصاً عن مذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة إقليم كوردستان وشركة (دويتشه بان) للاستشارة والإشراف على تنفيذ خط للسكك الحديد في إقليم كوردستان.

وأشار ممثل الشركة الألمانية إلى أن الاتفاق يمثل خطوة أولية للبدء بالمشروع المهم الذي يشتمل على مراحل عديدة ويتم تنفيذه من قبل شركات مختلفة.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي لبناء بنية تحتية اقتصادية متينة لإقليم كوردستان، وربط المدن والبلدات مع بعضها، وتعزيز التبادلات التجارية بين إقليم كوردستان وباقي مناطق العراق ودول الجوار والعالم.

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