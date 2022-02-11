Posted on by

مشاجرة دامية تخلف قتيلا وجريحين اثنين في بغداد

أفاد مصدر أمني بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح، يوم الجمعة، إثر مشاجرة عنيفة غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة الزيدان في قضاء ابو غريب، ما تسبب بإصابة أحد الأشخاص بجروح مختلفة، فيما حاول الطرف الآخر الفرار”.

وأضاف، “بعدها قام ذوو الشخص المصاب باعتراض عجلة الفارين وقاموا باطلاق النار عليهم ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح”.

وأشار المصدر إلى أن المشاجرة اندلعت نتيجة خلال على قطعة ارض زراعية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close