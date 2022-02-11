ملخص وأهداف مباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه فريق بيرنلي بنتيجة 1 – 1، فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب “تيرف مور”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالى 2021 – 2022.

أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متفوقا بهدف سجله النجم الفرنسي بول بوجبا فى الدقيقة 18، بعد متابعته لعرضية الظهير الأيسر لوك شو، وسددها قوية على يسار حارس بيرنلي. ويعد هدف النجم الفرنسي هو الأول له فى الدوري الإنجليزي منذ شهر يناير عام 2021.

وألغت تقنية الفيديو “فار” هدفين لليونايتد عن طريق رافائيل فاران وهدف سجله مدافع بيرنلي فى مرماه بالدقيقتين 12 و21 من عمر اللقاء.

وفى الشوط الثاني نجح صاحب الأرض فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 47، عن طريق لاعبه جاى رودريجيز بعد عمل جماعي رائع مع زميله فوتر فيجورست.

وكان اليونايتد قد ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الجمعة الماضي، بعد خسارته أمام فريق ميدلزبره بركلات الترجيح بنتيجة 8 – 7، بعد نهابة الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 – 1. بهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 39 نقطة فيما يأتي فريق بيرنلي في المركز العشرين والأخير برصيد 14 نقطة.

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