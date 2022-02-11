ميلان يسحق لاتسيو برباعية ويضرب موعدًا مع الإنتر في كأس إيطاليا

حقق ميلان، فوزًا عريضًا على ضيفه لاتسيو، برباعية نظيفة، الأربعاء، على ملعب سان سيرو، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

رباعية ميلان حملت توقيع رفائيل لياو وجيرو “هدفين” وفرانك كيسي في الدقائق 33 و41 و45 و79 على الترتيب.

وبهذا الفوز، ضرب ميلان، موعدًا ناريًا ضد إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا.

الفرصة الأولى جاءت في الدقيقة 12، بعدما حاول ميسياس، تسديد الكرة من داخل المنطقة، لتضرب أحد المدافعين وتمر إلى فرانك كيسي، الذي صوب بقدمه اليسرى، لكن الحارس بيبي رينا تصدى لها.

وفي الدقيقة 23، تمكن لياو من تسجيل الهدف الأول لميلان، بعد تمريرة رومانيولي من قبل منتصف الملعب، وضرب خط دفاع لاتسيو، وانفرد بالمرمى وسدد كرة أرضية في الشباك.

واقترب لاتسيو من مرمى ميلان، بعدما مرر ميلينكوفيتش سافيتش، كرة من منتصف الملعب في عمق دفاع ميلان، لكن إيموبيلي فشل في تسديد الكرة.

وعزز جيرو، تقدم ميلان في الدقيقة 41، بعد كرة بدأت من دياز الذي انطلق بالكرة ومرر إلى لياو، الذي راوغ بمجهود فردي، وقدم تمريرة لجيرو، الذي وضع الكرة بسهولة داخل الشباك.

وعاد جيرو بعد 4 دقائق ليسجل ثالث الأهداف، بعد انطلاقة جديدة من دياز الذي مرر بالجهة اليسرى إلى ثيو، ليمررها عرضية داخل المنطقة، قابلها الفرنسي بتسديدة في الشباك.

وفي بداية الشوط الثاني، قرر ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو، سحب أندرسون وباسيتش وكاتالدي، ودفع بالثلاثي بيدرو ولويز ألبيرتو ولييفا.

وتعرض إيموبيلي مهاجم النسور، لإصابة قوية في قدمه، وخرج متأثرًا بإصابته، وحل مكانه راؤول مورو.

وأرسل ساليميريكيرس، عرضية من الناحية اليمنى، ارتقى لها البديل أنتي ريبيتش، وحولها برأسية مرت بجوار مرمى الحارس بيبي رينا.

وحصل لاتسيو على ركلة ركنية نفذت داخل المنطقة، قابلها ميلينكوفيتش برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 79، سجل فرانك كيسي، الهدف الرابع لميلان، بعد عرضية لعبت داخل المنطقة ضربت في أكثر من لاعب، لتصل إلى كيسي أمام منطقة الجزاء، وسددها بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز ميلان.