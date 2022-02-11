يوتيوب يوضح خططه للحد من الاحتيال في سوق الفن الرقمي وتعزيز التفاعل في الواقع الافتراضي

وضّح موقع يوتيوب باستفاضة اليوم الخميس خططه الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية “بلوك تشين”، و”ميتافيرس” لعام 2022، قائلا إن بإمكانه الاستفادة من التكنولوجيات الناشئة للحد من الاحتيال في سوق الفن الرقمي سريع النمو وتوفير تجربة مشاهدة اجتماعية أكثر ثراء لمحتوى الألعاب.

وحاول يوتيوب وهو أكبر خدمة بث في العالم، ومملوك لشركة ألفابت، على مدى العام الماضي الاحتفاظ بالمستخدمين عبر تعزيز الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالمميزات القادمة، وسط منافسة تزداد شراسة من منصة تيك توك التابعة لشركة بايت دانس وإنستجرام التابع لشركة ميتا.

وقال موقع يوتيوب الشهر الماضي إنه يستكشف ما يسميه المؤيدون تقنيات (ويب 3)، مثل الرموز الغير قابلة للاستبدال (إن. إف. تي) وهي عبارة عن مقاطع فيديو أو قطع فنية أو أي مواد رقمية قيمة أخرى مربوطة بتكنولوجيا حفظ السجلات (بلوك تشين). وارتفعت مبيعات (إن. إف. تي) العام الماضي، لكن منتقدين يقولون إن عمليات الاحتيال وسرقة حقوق النشر وغيرها شائعة للغاية.

وقال يوتيوب إن من بين الميزات المحتملة إتاحة أساليب للتحقق من شرعية المواد والأصول القيمة باستخدام مكتبة الفيديو الخاصة بيوتيوب.

وقال الموقع في منشور بمدونة “إتاحة وسيلة يمكن لجمهور المعجبين من خلالها التحقق من أجل امتلاك مقاطع فيديو وصور ومواد فنية وحتى تجارب مقدمة من مبدعيهم المفضلين قد يكون أملا منشودا لمبدعي المحتوى وجماهيرهم”.

كما أعطى يوتيوب أولوية لتكنولوجيا الواقع الافتراضي الرقمي “ميتافيرس”، وهي أحد عناصر حركة (ويب3)، التي تقوم على وصف عوالم افتراضية مشتركة، يتفاعل فيها الأشخاص عادة عن طريق الصور الرمزية المعبرة عن الأشخاص (الأفاتار).

وقال يوتيوب إنه ليس لديه أفكار ثابتة حتى الآن، لكن من بين الاحتمالات، السماح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو معا في واقع افتراضي بتقنية ميتافيرس. وأضاف في منشور المدونة أنه سيركز الآن بشكل عام على مقاطع الفيديو المتعلقة “بالألعاب، حيث سنعمل على جلب المزيد من التفاعلات في الألعاب، وجعل المستخدمين يشعرون بمزيد من الحياة”.

وأطلقت شركت بايت دانس في الشهر الماضي تطبيقا على الهاتف للتجمع في الواقع الافتراضي ميتافيرس، وتنفق ميتا مليارات الدولارات على تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

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