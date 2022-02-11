Posted on by

يوفنتوس يحقق فوزاً قاتلاً على ساسولو ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا

يوفنتوس يفوز على ساسولو ويصل لنصف نهائي كأس إيطاليا

حقق يوفنتوس فوزاً قاتلاً على نظيره ساسولو بتغلبه عليه بهدفين لهدف، مساء اليوم الخميس.

وتواجه الفريقان على ملعب “اليانز ستاديوم” ضمن دور ربع نهائي كأس إيطاليا.

وافتتح باولو ديبالا التسجيل في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعدل ساسولو النتيجة عن طريق حامد تراوري في الدقيقة 24.

وفي الوقت الذي كانت الامور تتجه نحو الاشواط الإضافية،  نجح يوفنتوس باضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب روان بالخطأ في مرماهفي الدقيقة 88.

وسيواجه يوفنتوس فريق فيورنتينا في نصف نهائي كأس إيطاليا في الثاني من آذار المقبل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close