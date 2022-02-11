يوفنتوس يحقق فوزاً قاتلاً على ساسولو ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا

حقق يوفنتوس فوزاً قاتلاً على نظيره ساسولو بتغلبه عليه بهدفين لهدف، مساء اليوم الخميس.

وتواجه الفريقان على ملعب “اليانز ستاديوم” ضمن دور ربع نهائي كأس إيطاليا.

وافتتح باولو ديبالا التسجيل في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعدل ساسولو النتيجة عن طريق حامد تراوري في الدقيقة 24.

وفي الوقت الذي كانت الامور تتجه نحو الاشواط الإضافية، نجح يوفنتوس باضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب روان بالخطأ في مرماهفي الدقيقة 88.

وسيواجه يوفنتوس فريق فيورنتينا في نصف نهائي كأس إيطاليا في الثاني من آذار المقبل.

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