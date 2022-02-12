اشارات الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره عن سورة البقرة (ح 7)

جاء في كتاب رفع الشبهات عن الأنبياء عليهم السلام للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره: ان الانبياء وعددهم مائة وأربعة وعشرون ألف نبي , فيهم ثلاثة مائة وثلاثة عشر رسول فقط. وان من بين هؤلاء الرسل خمسة هم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم وعلى آل محمد أفضل الصلاة والسلام. ويمكن ان يظهر الفرق بين النبي والرسول من خلال هذين الحديثين المرويين الأول عن الإمام الرضا عليه السلام والثاني عن عن الإمامين الباقرين سلام الله عليهما. روي عن الإمام الرضا عليه السلام الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام . والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع. وفي كتاب البصائر عن الباقرين عليهما السلام : والمرسلون على أربعة طبقات , فنبي تنبأ في نفسه لا يعدو غيرها , ونبي يرى في المنام ويسمع الصوت ولا يعاين في اليقظة ولم يبعث الى أحد , وعليه اما مثلما كان إبراهيم على لوط , ونبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك وقد أرسل الى طائفة قلوا أو كثروا. وقال يزيدون ثلاثين ألفا ً, ونبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو امام مثل أولي العزم وقد كان إبراهيم عليه السلام نبيا ً وليس بإمام . قال الله عز وجل “إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ” (البقرة 124). بقي لنا ان نعلم ان الشبهة سميت بشبهة لانها تشبه الحق، ولكنها ليست منه في مقابل البديهة فانه يردها ويقول عنها انها شبهة مقابل بديهة.

في خطبة الجمعة للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره عن فضل الصوم “شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ” (البقرة 185) ما ورد في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى (الصوم لي وأنا أجزي به) وانا رويته في جمعة سابقة وقرأته بالالف المقصورة (الصوم لي وانا اُجزى به) وقال لي أحد فضلاء الحوزة ان هذا غير ممكن وانما احتمالات الحديث (اجزي) بالياء وفتح الألف او (اُجزي) بالياء وضم الالف، لان الله تعالى غني عن العالمين، لا يُجزى بشيء جل جلاله، سبحان الله ، وهذا معناه بوضوح انه لم يقرأ ما كتبته في فقه الاخلاق الجزء الاول عن هذا الحديث حيث قُلتُ هناك، هذا بينما نرى الصوم خاليا من أي طرف آخر، المصلي يروه الناس، دافع الزكاة يأخذها الفقير او الحاكم الشرعي، الخمس يأخذه الفقير او الحاكم الشرعي، الصوم فقط لله سبحانه وتعالى ، لا يراه أحد ولا يسمعه احد ولا يلمسه احد اطلاقا سبحان الله، خالية من أي طرف آخر. ومن هنا يمكن ان يكون الصوم عبادة سرية عن كل البشر لا يطّلع عليها الا خالقها سبحانه وتعالى وفعلا نجح الكثيرون ممن يودون كتم عباداتهم بالإسرار بهذه العبادة المباركة ومن هنا ورد في الحديث القدسي : (الصوم لي وأنا أجزي به).

اما ان الصوم لله سبحانه فلانه يمكن ان يكون مكتوما عمن سواه كما عرفنا فيتمحض لله عز وجل ويكون خاليا من الرياء والدوافع الدنيوية جميعا، واما سائر العبادات فقد لا تكون لله او لا تتمحض له عز وجل بالشكل التام المرضي له سبحانه وتعالى لان لها مظاهرها الخارجية التي يمكن ان يطلع عليها الآخرون. صحيح ان الصوم يمكن ان يُعلنْ كما ان الصلاة يمكن ان تكتم او اية عبادة اخرى الا ان الافضلية مع ذلك تبقى للصوم لانه اسهل كتمانا من غيره ولا يوجد فيه اي مظهر يمكن الاطلاع عليه.

واما قوله في الحديث القدسي (وانا اجزي به) فقد نقرأه بالبناء على الفاعل أُجزي وقد نقرأه بالبناء على المفعول او المبني للمجهول اُجزى اما اذا بنيناه على المعلوم فيكون لهذه الفقرة عدة أساليب من الفهم نذكر بعضها: الاسلوب الاول: أجزي ان الله سبحانه يجزي على الصوم يعني يعطي الثواب عليه وبهذا لا يفترق الصوم عن غيره من العبادات التي يُعطي الله عليها انواع المثوبة ومعه تكون هذه الفقرة غير خاصة بالصوم، هو يجزي على كل العبادات ومعه تكون هذه الفقرة غير خاصة بالصوم والفقرة الاولى خاصة به، الصوم لي خاصة بالصوم ، وأنا أجزي به عامة لكل العبادات بناءً على هذا الأسلوب من التفسير. الاسلوب الثاني: ان الله تعالى يستقل دون عباده وخلقه من الملائكة او الاولياء او غيرهم ، يستقل باعطاء الجزاء للعبد الصائم باعطاء الجزاء للعبد فبينما يكون جزاء العبد في سائر العبادات على الخلق وبواسطة الخلق فانه يكون في الصوم على الله مباشرة انا اجزي به وهذا يعني عدة امور منها كثرة العطاء طبعا لان العطاء الوارد من الله سبحانه لا شك هو اجزل من العطاء الوارد من المخلوقين وان انتسب ذلك ايضا الى الله تعالى في نهاية المطاف ومنها كتم العطاء عن الاخرين فكما ان العبد يعطي لربه عبادة مكتومة كذلك الله يعطي لعبده ثوابا مكتوما عن الاخرين وهذا فيه لذة للعبد معنوية لا يعرفها الا ذووها هذا اذا بنينا الفقرة في الحديث الشريف للفاعل المعلوم نقول اجزي، واما اذا بنيناها للمجهول اُجزى فستكون المسألة الطف واعجب لان معنى قوله وانا اُجزى به ان الصوم بنفسه سيكون جزاء من العبد لربه على نعمه وافضاله والله سبحانه غني عن العالمين لا يمكن ان يصل اليه النفع والجزاء من احد وانما هو معنىً مجازي يمثل اهمية الصوم الى درجة تصلح ان تكون جزاءً لله عز وجل بازاء نعمه اللامتناهية والاءه المتواترة المستمرة ومن هنا نرى ان في الحديث تفخيما للصوم من جهة اخرى وهي ان الاء الله سبحانه وتعالى غير محدودة فلا يمكن ان يكون جزاؤها عبادة محدودة مهما كانت صفتها وانما ذلك اعطاء التفخيم والاهمية للصوم الى هذه الدرجة الى حد جعله كأنه عبادة غير محدودة بحيث يوازي ويساوي النعم غير المحدودة لله سبحانه وتعالى ، ولكن لا ينبغي ان ننسى ان ما جعله الحديث الشريف جزاءً لنعم الله سبحانه ليس كل صوم بطبيعة الحال بل الصوم المكتوم حيث قال الصوم لي يعني الذي لا يعلمه غيري ، ومن الممكن القول بهذا الاعتبار ان العبادة مع تمحضها لله عز وجل ستكون من الناحية المعنوية غير محدودة بخلاف العبادة التي تشوبها الشائبة او الشوائب فانها ستكون عبادة محدودة او بالاحرى هزيلة لا تصلح لان تكون جزاءً لنعم الله العظيمة.

فاذن ، فالصوم المكتوم لا محدود فيمكن ان يكون جزاءً للنعم غير المحدودة هكذا بفضل الله ولا يخفى على كل حال إن في هذا تسامحا من جهة الله سبحانه وتعالى ورحمة من قبله لعبده اكثر من استحقاق المورد مهما كان عظيما لأن الله عز وجل لا يمكن حقيقة ان تُجازى الآؤه او تُشكر نعمائه او يُطاع حق طاعته او يُذكر حق ذكره كما ورد في الأخبار واما قول هذا الواحد من فضلاء الحوزة بأن امر هذا اللفظ مردد بين فتح الهمزة وضمها أجزي واُجزي فهو قابل للمناقشة ، فـاُجزي لا معنى له بل يتعين بالفتح أجزي لانه من الثلاثي جزى يجزي واما الضم فلا يكون إلا للرباعي او المزيد كأدحرج واطعم من دحرج واطعم ولم يرد المزيد من هذه المادة فانه يقال جزى ولا يقال أجزى فيكون منه المضارع أجزي وإنما يكون ذلك من الأجزاء لا من الجزاء وهو معنى آخر أجنبي عن المقصود في الحديث قطعا.