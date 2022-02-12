الانبار تعلن قرب المباشرة بمشروع الربط السككي مع سوريا

اعلن مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، السبت، قرب المباشرة بمشروع الربط السككي مع سوريا لتنشيط التبادل التجاري عبر منفذ القائم الحدودي غربي الانبار .

وقال الطرموز في تصريح ان ” الحكومة المحلية وبالتنسيق مع وزارة النقل اعدت خطة تهدف الى المباشرة قريبا بعملية الربط السككي مع سوريا لاستغناء عن النقل بواسطة الشاحنات ضمن خطة تضمن تنشيط التبادل التجاري مع سوريا والعمل على نقل البضائع عبر عربات نقل سكك الحديد”.

واضاف ان “سكك الحدود ومحطات نقل المسافرين مدمرة بشكل كامل نتيجة تفجيرها والعبث بمحتوياتها من قبل عناصر التنظيم الاجرامي ابان سيطرته على مناطق مختلفة من مدن الانبار”، مبينا ان “سكك القطار متوقفة عن العمل منذ اكثر من 18 عاما باستثناء اعادة تشغيل قطار بغداد الفلوجة”.

يشار الى ان مسؤول محلي اكد في وقت سابق ان نسبة الدمار في شبكة سكك الحديد في الانبار تجاوزت الـ 90% جراء تدميرها من قبل ارهابيي داعش ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن المحافظة “. انتهى / 12أ

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