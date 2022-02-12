البحث عن وجه الانسانية في الديوان الشعري ( النهر أنت يا حبيبي وأنا الأفعوان ) للشاعرة أمان السيد

تحاول الشاعرة في خطها البياني الشعري المتصاعد الى سلم التألق في تجربتها الشعرية , أن تملك سمات اسلوبية مميزة في التناول والطرح في الصيغة الشعرية , التي ترتكز على رؤية فكرية عميقة في مجريات الحياة والواقع , بما تملك من لغة شعرية سليمة تسوقها بتشوق مرهف , وأنها تتعامل مع الاشياء بشفافية , رغم معضلة الأشياء الصعبة في مجهر التناول . اي انها تخوض في أصعب الاشياء في مشاعر الروحية والحسية , في عالمنا العربي المتلاطم في امواجه العنيفة , مرة شمالاً بالحروب العبثية , ومرة يميناً بدفع المواطن الى الهجرة من الوطن , ليكون طعماً لحيتان البحر أو الموت الأزرق . هذه المكاشفة الصريحة في عذاب الانسان في ارض الوطن , في الاستباحة والانتهاك حتى الأطفال يكونوا طعماً لهذا الواقع المأفون , والضحية الاول والاخير هو الانسان والطفولة المغدورة , في وجه هذا العالم البشع , خالٍ من الانسانية والرحمة والشفقة . وامام هذا الواقع المزري , ترفض الاستسلام والخنوع , وانما تتوهج بنيران الرفض والتمرد عليه , وتقدم البديل للمأزق الإنساني الحاصل , هو الحب , هو الامل المتبقي الأخير في الانسانية . في الديوان الشعري ( النهر أنت يا حبيبي وأنا الافعوان ) اختارت الشاعرة ( أمان السيد ) ان تسير قصائد الشعرية في مسارين متوازيين في القصيدة وفي الحب , الذي أحدهما يكمل الآخر بالحركة والفعل بشكل ترابط عضوي عميق , والرابط هو الجسر الذي يتحرك عليه الطرفين على إيقاعات أنغام موسيقى الحب . أي أن النهر هو الحبيب لا يكون متفاعلاً بالحركة والفعل إلا بعنفوان الحبيبة , وعدا ذلك يكون النهر جامد لا يتحرك , فاكسير حياته هو عنفوان الحبيبة . هذه المنصات الفكرية التي تصورها في القصيدة , وتحاول إشراك القارئ بالتأمل والتفكير في منطلقاتها الفكرية والتعبيرية , بأن كل الأشياء تحمل صفتين في آنٍ واحد , الاسود والابيض , يعني الحياة والواقع يقفان على كفي ثور , والمصيبة الكبرى أن يتغلب الاسود على الابيض , كما هو الحاصل فعلاً في الواقع المنفلت من عقاله وعقله الى اللامنطق , اي ان المواطن أن يختار الموت , بين سندان الحروب العبثية , أو مطرقة الموت الازرق , ولكن بالمقابل الابيض اذا تغلب على الأسود , تسير الحياة على سكة السلامة والأمان . اي أن المسألة صراع , من يرمي سهمه اولاً ليصيب الهدف : الاسود ام الابيض ؟ . هذا التناول الفكري العميق في الايحاء والرمز الدال , في العناوين الاجتماعية والإنسانية , اي بالحب تدفن به الأحقاد والفتن , تطمر به الحروب وعذابات الانسان , تزدهر به الحياة بجمالية للاستقرار والامان , بالعقل والحكمة , من اجل حياة خالية من الأحزان والمعاناة .



نأخذ بعض من شذرات من قصائد قصائد الديوان الشعري :



× اصبحت الخرافة كنز ثمين للغابة السوداء والذئب يعوي فيها , بينما جماجم الأطفال تطوف فوق مياه البحر , اكلة دسمة لحيتان البحر , بالطفولة المغدورة في قوارب الموت , والخرافة تغني على ليلاها , كأنه كل شيء على ما يرام , لكن بالمقابل هذا الواقع المأزوم هناك من يزرع بذور القمح ,لتزهر ورق النعناع والخزامى وزهر الليمون , بالرفض والتمرد على الواقع الذي يصلب القمر في زواياه الأربع . هذا الواقع المبني على جماجم الأطفال في البر والبحر :



يبحثون عن خرافة



كل الفرسان يبحثون عن الخرافة



الصخور الشاهقة يعتلون



خرافة …. خرافة



صلاة ……. صلاة



حضور …. خرافة



راحة مغروزة في الطين تعويذة القمح



ورقة نعناع أخضر , زوفا



خزامى , زهر ليمون



نارنجة تشع في سفح قرية منسية



أكثر من عبق وأكثر من صفحة للخرافة



وجدوا القمر مصلوباً

هناك في زواياه الأربع

الذئب يعوي

فوق البحر تتكدس الجماجم

البحر يودع الجماجم

يكسوها بالخزف ……

يحدق الأطفال بلا وجل

في الجماجم يحدقون

جماجم الأطفال ينبت فيها الجمان …. / من قصيدة : ويبحثون عن الخرافة

