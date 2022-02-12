“العصائب” تتبرأ من المسؤول عن عمليات الاغتيالات والخطف في ميسان

أعلنت حركة “عصائب أهل الحق”، بزعامة قيس الخزعلي، اليوم السبت، دعمها للاجهزة الامنية في محافظة ميسان؛ لتنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين بجرائم القتل والاغتيال والخطف، فيما أعلنت البراءة من المدعو “حسن طراد”.
وأكد البيان، أن “الشخص الذي ادعى بعض المدونين المعروفين بدورهم المشبوه في وسائل التواصل الاجتماعي انتمائه للحركة والمدعو (حسن طراد ) ليس لديه اي انتماء رسمي لحركتنا، وليس لنا اي علاقة به وسبق ان ادعى ذلك وصدرت براءة منه قبل عامين بتاريخ 10 شباط 2020″.
ودعت العصائب، كافة الاطراف الى “إعلان دعمها ووقوفها سياسيًا وإعلاميًا واجتماعيًا مع قواتنا الامنية والمؤسسة القضائية ، وان لا تسمح للصفحات او القنوات او المدونين الذين يدعون الانتماء لهم بتضليل الرأي العام بنشر الاكاذيب والصاق التهم جزافًا ودون دليل وهم بذلك الفعل من حيث يشعرون او لا يشعرون يخدمون مشروع اذكاء الفتنة بين ابناء الوطن الواحد”.