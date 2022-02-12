الفتح: أوراق الكاظمي الإصلاحية المزعومة جاء بها من الخارج

اعتبر عضو تحالف الفتح عائد الهلالي ،السبت، أن أوراق الإصلاح التي جاء بها رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بأنها “مكتوبة وجاهزة جاء بها من الخارج”.

وقال الهلالي ، إن “الأوراق البيضاء والخضراء التي قدمتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي غير واقعية وغير عملية ولن تخدم الشارع العراقي أو تقدم له أي منفعة خدمية تذكر”، مبينا أنها “أوراق مكتوبة وجاهزة وجاء بها من الخارج”.

وأضاف، انه “لكي يتم تحسين الواقع الاقتصادي العراقي يجب دخول الشركات العالمية الكبيرة التي بإمكانها التخفيف من الضغوط الممارسة على الحكومة العراقية من خلال توفير فرص العمل والأموال التي تأتي بها هذه الشركات”،مشيرا إلى أن “العراق سيضرب أكثر من عصفور بحجر واحد من خلال هذه الشركات بدءا من بناء البلد وتطوير المجال الاقتصادي وتوفير العمالة والقضاء على البطالة، وبالتالي حدوث تنمية اقتصادية وخدمية كبيرة تخدم الشعب العراقي”.

وأوضح الهلالي أن” ما تتحدث به الحكومة الحالية هو مجرد أحلام وليس هناك جدية من قبل الكاظمي لمعالجة الأزمات التي تمر بها البلاد”، مؤكدا أن “الأوراق التي جاء بها رئيس الوزراء والتي فرضها الشركاء السياسيون بأنها غير واقعية”. انتهى/25ر

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