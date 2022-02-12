القانون: جهات سياسية تقف وراء مسلسل الاغتيالات جنوبي العراق

اتهم عضو ائتلاف دولة القانون غسان ابو رغيف، السبت، أن جهات سياسية داخلية تقف وراء المسلسل الخطير الذي يحصل في محافظات العراق الجنوبية.

وقال ابو رغيف ، إن “مسلسل الاغتيالات الخطير الذي يحدث في اغلب محافظات العراق وخاصة الجنوبية مفتعل وتقف وراءه جهات سياسية داخلية لمحاولة خلط الأوراق وزعزعة السلم الداخلي والاستقرار في البلاد”.

وأضاف، أن “الملف الأمني مرتبط بالنزاعات والخلافات السياسية، كما ان تشنج الوضع السياسي له انعكاسات سلبية وخاصة على الوضع الأمني في البلاد وحدوث سلسلة من العمليات الإرهابية في مختلف محافظات العراقية”.

وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون أن “العراق يحتاج الى حكومة وطنية قوية لإدارة الملف الأمني بشكل صحيح ودقيق ومحاولة السيطرة على كل الإخفاقات الأمنية الحاصلة وخاصة في جنوب البلاد”.انتهى/٢٥ر

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