المرجع الخالصي: عندما حذرنا من الفتنة الطائفية فإننا كنّا نعلم بأن الفتنة ستستمر إلى الطائفة الواحدة والجهة الواحدة

أشار سماحة المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة، بتاريخ 9 رجب الاصب 1443هـ الموافق لـ 11 شباط 2022م إلى ان ذكريات الأنبياء والرسل واصحابهم والائمة التي ذكرت في القرآن الكريم مراراً وتكراراً ومنها الآية الكريمة (وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) آل عمران:146، وغيرها من الآيات الكريمة، انما ذكرت حتى يتميز الصالحون عن المنحرفين، وحتى يكون الصالحون هم الاسوة التي يجب اتباعها.

وأضاف: عندما نحتفي بذكريات الائمة (ع) فإننا نميّز بين المثال الحسن الصالح وهو المثال الذي يجب ان يتبعه الناس لكيلا تختلط الأمور على العوام وعلى عموم الناس ويتبعون الأمثلة السيئة، وحتى نعرف ونميّز من كان وأصبح من أعوان السلاطين الظلمة او الذين كانوا من اتباع الجهات الخارجة عن الإسلام، او القادمة من الخارج لمحاربة الإسلام.

وأكد قائلاً: نحن نعلم ان دور الائمة (ع) يتجلى في أمرين مهمين أولهما: الحفاظ على الشريعة وحقائق الاحكام، وثانيهما: الحفاظ على وحدة الامة واستقلالها وعدم خضوعها لقرارات الجهات الأجنبية المستغلة والمخططة للسيطرة عليها.

وأضاف: عندما نذكر الإمام الصادق والإمام الكاظم (ع) ومواقفهم وما تحملوا في زمانهم، نذكر أيضاً ما تحمله الإمام ابي حنيفة من السجون وكذلك الامام احمد حيث يعد هؤلاء هم من اتباع مدرسة الأئمة (ع) في رفض الخضوع للسلطان الجائر، فهم لم يكونوا امثلة لإتّباع سلاطين الملك العضوض كما يفعل الخانعون والتابعون للظالمين.

وأكد على ان أتباع الائمة (ع) الصادقين عبر الزمان إلى هذا اليوم هم على هذا المنهاج، تحملوا الظلم والعناء والسجون والقهر والعذاب سواء كان في ظل النظام السابق او في فترة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق.

وفيما يخص الشأن الداخلي والأمني في البلد اعتبر سماحته (دام ظله) ان كل ما يجري اليوم في البلد هو من ثمار العملية السياسية البائسة والمنهكة لهذا الشعب المظلوم.

وقال: عندما نبهنا وحذّرنا من الفتنة الطائفية فإننا كنّا نعلم بأن الفتنة ستستمر إلى الطائفة الواحدة والجهة الواحدة والصراعات الداخلية.

كما وحثّ سماحته على تخفيف الاحتقانات الحاصلة اليوم في البلد وخاصة في مدينة العمارة الصابرة، كما وشدد على ضرورة ان تجتمع الرؤوس المتصدية لكي يحسموا الخلافات ويتنبهوا ويحذروا من العناصر التي لا تريد الوئام بل تريد جرهم إلى الحروب والصراعات الداخلية، لأن هذه الفتنة لا ينجح فيها أحد، ولا يستفيد منها إلا أعداء الأمة واعداء الإسلام.

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