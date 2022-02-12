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المركزي: تأهيل شوارع في النجف على غرار «المتنبي»

المركزي: تأهيل شوارع في النجف على غرار «المتنبي»حدَّد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، أمس الجمعة، هدف زيارته إلى النجف الأشرف لإعادة تأهيل بعض الشوارع المهمة في المدينة القديمة على غرار شارع المتنبي الذي أعيد تأهيله من صندوق المبادرات المجتمعية “تمكين”، موضحاً أنَّ الصندوق سينفذ عدداً من المشاريع العمرانية في المدينة القديمة بالمحافظة. وبدأ مخيف، بحسب بيان للبنك، جولته في محافظة النجف الأشرف، أمس، على رأس وفد يضم رابطة المصارف الخاصة العراقية والدائرة الهندسية في صندوق تمكين، وكان في استقباله محافظها ماجد الوائلي، لمناقشة المشاريع المقترح تنفيذها في المدينة القديمة.

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