

اني البروفسور كمال عزيز قيتولي أعلن عن ترشيحي لمنصب رئيس جمهوريه العراق للدوره الرئاسيه لعام 2022 كعراقي مستقل لتمثيل كافة الطوائف و القوميات وهادفا لازالة المحاصصه الطائفيه و العرقيه من العمليه السياسيه وتعزيز روح المواطنه و ايقاف الحروب و العمليات الارهابيه و السيطره على السلاح المنفلت و حصرها بيد الدوله و اعادة السلام وتعزيز الاستقرار و التطورالاجتماعي والعلمي والصحي و الاقتصادي و ابراز الوجه المشرق و الافضل للعراق وصيانة الدستور.

السيرة الذاتية

ولدت في بغداد، درست الأبتدائية في مدرسة الجعفرية في بغداد وتخرجت من الإعدادية المركزية في بغداد عام 1972.

درست وتخرجت من قسم الكيمياء في جامعة بغداد عام 1976، ثم أكملت الماجستير في العلوم التطبيقية عام 1978 والدكتوراه في الكيمياء الطبية عام 1982 من جامعة غلاسكو في المملكة المتحدة.

عملت أستاذا باحثا في جامعة غلاسكو للفترة 1982-1991، بعدها مستشارا للشركات الطبية في المملكة المتحدة. عملت في جامعة ملايا في ماليزيا للفترة من 1997 إلى 2002 وكذلك للفترة من 2009 إلى 2011، كما عملت ممثلا لحكومة إقليم كردستان العراق لمعظم دول منطقة الشرق الأقصى ومن ضمنها الصين وماليزيا للفترة من 2003 إلى 2007.

ناضلت سياسيا من اجل حقوق العراقيين في داخل و خارج العراق والمحاوله على ايقاف الحروب في العراق ووقفت ضد الاجتياح العسكري و احتلال العراق. . ساهمت في العمل على تأسيس المنطقه الآمنه و تطبيقها في 23 أوكتوبر 1991 وجعل منطقة كوردستان العراق فدرالية ضمن عراق أتحادي موحد.

أعمل حاليا أستاذا جامعيا بكلية الطب في جامعة دهوك منذ عام 2012 حتى الآن.

قدمت للترشيح لمنصب رئيس جمهورية العراق في أيلول 2018.

الموبايل: 009647504514116

الايمل: [email protected]

www.facebook.com/Kamal.

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