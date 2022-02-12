Posted on by

بعد قرابة الشهرين من فقدانه.. العثور على جثة طفل جرفته السيول في اربيل

بعد قرابة الشهرين من فقدانه.. العثور على جثة طفل جرفته السيول في اربيل

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل، السبت، العثور على جثة طفل غرق بسيول أربيل قبل حوالي شهرين.
وقال المتحدث باسم المديرية الرائد سركوت كارش في تسجيل فيديوي نشرته الصفحة الرسمية للدفاع المدني: إن “فرق الدفاع المدني عثرت على جثة الطفل (دانر نبز) صاحب العشرة أشهر الذي غرق بسيول وفيضانات أربيل الأخيرة”.

وأضاف كارش، أن “أحد المواطنين من ناحية (شمامك) أبلغ فرق الدفاع المدني أنه عثر على جثة طفل، فسارعت الفرق الى انتشال الجثة التي كانت تبحث عنها لنحو أكثر من شهر”.

وأوضح أنه “بالعثور على جثة الطفل (دانر) لم يبق أي غريق من الغرقى الـ 12 الذين توفوا بسبب الفيضانات”.

وشهدت محافظة أربيل خلال الفترة الأخيرة فيضانات غمرت الشوارع بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار ما تتسبب بغرق عدد من المناطق بالمياه ووفاة 12 شخصاً.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close