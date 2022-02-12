بغداد “العباسية” ساحة وغى للعبة فيديو شهيرة

أشارت تقارير إعلامية إلى أن أحداث الجزء الجديد من لعبة الفيديو الشهيرة Assassin’s Creed ستكون في العراق.

وبحسب الصحفي جايسون شراير في “بلومبرغ”، فإن شركة Ubisoft حوّلت لعبة Assassin’s Creed Valhalla إلى لعبة مستقلة بحد ذاتها تحمل العنوان الفرعي Rift، على أن تضم شخصية تعرف باسم “باسم”، ومن المتوقع أن تصدر في أواخر سنة 2022 أو مع بداية العام القادم.

وأشار التقرير إلى أن ” Rift تحولت إلى لعبة مستقلة بحد ذاتها في أواخر العام 2021، ومن المتوقع إصدارها قبل Assassin’s Creed Infinity، التطور القادم للسلسلة التي يُشاع أنها لعبة منصة متطورة على غرار Fortnite.”

ولفت إلى أن أحداث Rift ستجري في بغداد قبل أحداث Valhalla.

وأكد أن شخصية اللعبة “باسم” من العباسيين، الذين كانت عاصمتهم بغداد في فترة زمنية في القرن التاسع، بحسب ما نشر موقع “السومرية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط