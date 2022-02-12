بيان صادر عن المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية – موج

((بـــيـــــــــان))



بحضور رئيس الجبهة الوطنية المدنية (موج) الدكتور أياد علاوي، عقدت قيادة الجبهة إجتماعها الدوري يوم السبت المُصادف 12 شباط 2022 في مقر قيادة الجبهة ببغداد، وبمُشاركة مُمثلي الأحزاب والكيانات المُنضوية فيها، لدراسة الواقع السياسي الحالي .



وبعدَ سلسلة من المُناقشات، توصلت قيادة الجبهة إلى التصويت بالإجماع للإنضمام إلى إئتلاف الوطنية، وذلك إستعداداً للمراحل القادمة… والله ولي التوفيق .



الجبهة الوطنية المدنية (موج)

بغداد 12 شباط 2022

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