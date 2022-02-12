تشكيل فريق عمل لتطوير مدينة الكاظميَّة المقدسة

وجّهَ الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، أمس الجمعة، بتشكيل فريق عمل لتنفيذ متطلبات تطوير مدينة الكاظمية المقدسة.

وذكرَ بيان للأمانة العامة، أنَّ “الغزي وجّه بتشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات ذات العلاقة لحسم التعارضات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2021)، واقتراح البدائل التخطيطية المناسبة لتنفيذ متطلبات توسعة وتطوير مدينة الكاظمية المقدسة، أبرزها المتعلق بتعويض الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع”.

وأضاف الغزي، بحسب البيان”أثناء ترؤسه الاجتماع الثالث لتنفيذ القرار المذكور، إلى التوجه الحكومي الرامي إلى تحقيق النفع العام في مختلف القطاعات، بينها المرتبط بعكس الواجهة الحضارية للعاصمة بغداد، والعوائد الاقتصادية التي ستحققها عمليات تطوير المواقع السياحية والثقافية والدينية، لاسيما وأن الأخيرة تعد من أبرز المواقع التي تحظى باهتمام السائحين، بينها المشهد الكاظمي الشريف الذي يعد من أبرز المعالم التي يقصدها الزائرون من خارج البلاد، فضلاً عن موسم الزيارات المليونية التي تشهدها هذه المدينة المطهرة”.

من جانبهم، استعرض المجتمعون “الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن استملاك قطع الأراضي المتبقية والواقعة ضمن المخططات الحالية والمستقبلية لتوسعة وتطوير المدينة، منها الأراضي العائدة لوزارات (الدفاع والداخلية والعدل والصناعة والثقافة)، بعد أنَّ أكملت أمانة بغداد في وقت سابق، إجراءات استملاك (298) قطعة أرض للعتبة الكاظمية المقدسة”.

وأوضح البيان، أنَّ “الاجتماع الذي حضره كل من رئيس ديوان الوقف الشيعي ومستشاري رئيس مجلس الوزراء وممثلي الجهات المعنية، ناقش أيضاً، تحديد عوائد قطع الأراضي لكل جهة، مع الأخذ بعين الاهتمام نوع المشيدات وأهميتها الأمنية والإدارية بالنسبة للعاصمة بغداد”.

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