ذي قار تسجل حدثاً تاريخيا على صعيد السياحة

أعلنت مفتشية واثار ذي قار، يوم الجمعة، تسجيل حدث تاريخي يحصل لاول مرة في المحافظة تمثل بدخول اكثر من 15 وفدا سياحيا خلال 3 ايام.

وذكر مدير المفتشية عامر عبدالرزاق ان “محافظة ذي قار سجلت اليوم حدثا تاريخيا يحصل لاول مرة في المحافظة تمثل بدخول 18 وفدا سياحيا أجنبيا في ثلاثة أيام فقط من دول (أمريكا، بريطانيا، السويد، المانيا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، اليونان، روسيا، فرنسا، أسبانيا، الصين، ايطاليا، هولندا”.

وأضاف أن “جدول الوفود السياحية تضمن زيارة اقدم محكمة في التاريخ واقدم بيت سومري وبيت النبي ابراهيم وزقورة اور والاهوار”.

وبين عبدالرزاق، ان “الوفود السياحية استمتعت بتناول المأكولات الشعبية المعروفة عند كورنيش الناصرية، وكانوا سعداء بالاجواء في المحافظة والمساعدة التي تلقوها من العاملين في المؤسسات الحكومية بالمحافظة”.

واشار إلى ان “زيادة الأعداد السياحية في المحافظة، كانت نتيجة قرار مجلس الوزراء برفع تأشيرة الدخول وجعلها من المطار مباشرة، وهو قرار سهل الكثير على السائحين من القدوم إلى العراق”.

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