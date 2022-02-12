Posted on by

صحة الكرخ / اختتام المؤتمر العلمي الاول الخاص بمكافحة العدوى في ظل جائحة كورونا

Image preview
احمد عبد الصاحب كريم
اختتمت دائرة صحة بغداد الكرخ شعبة السيطرة على التلوث و بالتعاون مع شركة (MPC turkuaz) التركية المؤتمر العلمي الاول الخاص بمكافحة العدوى في ظل جائحة كورونا و الذي انعقد على مدار يومين في مستشفى اليرموك التعليمي بحضور مدير قسم الامور الفنية الدكتور (علي مؤيد) و مديرة شعبة مكافحة العدوى الدكتورة (اوسار فاضل عباس) مدراء مستشفيات اليرموك و المحمودية و العامرية و مديرة شعبة الاعلام
و تخلل منهاج اليوم الختامي للمؤتمر القاء محاضرات علمية من قبل مدير شركة (MPC turkuaz) التركية للمعقمات و المطهرات الاستاذ (يشار محمد سعيد) حول التعقيم المركزي و كيفية استخدام مواد التطهير و التعقيم و ورق التغليف للسيتات الجراحية في صالات العمليات و الاماكن ذات الخطورة العالية بالاضافة الى تقديم شرح تفصيلي عن اسباب العدوى و مسبباتها و الناتجة بسبب بعض الكائنات الحية مثل ( البكتيريا ، الفايروسات ، الطفيليات ، الفطريات) و شرح اليات التعقيم القياسية في صالات العمليات و وحدات التعقيم المركزي حيث يتم التعقيم من خلال المرور بمراحل ( التنظيف ، التطهير ، التعقيم ) بالاضافة الى الاستماع الى المداخلات و الاسئلة بين
جميع المشاركين
و اضاف سعيد ان شركة (MPC turkuaz) تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تصنيع المطهرات و المعقمات و المواد الطبية التي تلائم الاستخدام في جميع المؤسسات الصحية و المستشفيات بكافة اقسامها (صالات العمليات الجراحية ، غرف العناية المركزة ، ردهات الحروق ، الطوارىء ، ردهات المرضى ، المختبرات ، العيادات الطبية الاستشارية) و تتميز الشركة بخبرة كوادرها العلمية و العملية الواسعة في اقسام الانتاج و البحث و التطوير الخاص بها
و في ختام المؤتمر تم تكريم مجموعة من ملاكات شعب و وحدات مكافحة العدوى المتميزين العاملين في المؤسسات الصحية .
اعلام صحة الكرخ
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close