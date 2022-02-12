صحة الكرخ / اختتام المؤتمر العلمي الاول الخاص بمكافحة العدوى في ظل جائحة كورونا

احمد عبد الصاحب كريم

اختتمت دائرة صحة بغداد الكرخ شعبة السيطرة على التلوث و بالتعاون مع شركة (MPC turkuaz) التركية المؤتمر العلمي الاول الخاص بمكافحة العدوى في ظل جائحة كورونا و الذي انعقد على مدار يومين في مستشفى اليرموك التعليمي بحضور مدير قسم الامور الفنية الدكتور (علي مؤيد) و مديرة شعبة مكافحة العدوى الدكتورة (اوسار فاضل عباس) مدراء مستشفيات اليرموك و المحمودية و العامرية و مديرة شعبة الاعلام

و تخلل منهاج اليوم الختامي للمؤتمر القاء محاضرات علمية من قبل مدير شركة (MPC turkuaz) التركية للمعقمات و المطهرات الاستاذ (يشار محمد سعيد) حول التعقيم المركزي و كيفية استخدام مواد التطهير و التعقيم و ورق التغليف للسيتات الجراحية في صالات العمليات و الاماكن ذات الخطورة العالية بالاضافة الى تقديم شرح تفصيلي عن اسباب العدوى و مسبباتها و الناتجة بسبب بعض الكائنات الحية مثل ( البكتيريا ، الفايروسات ، الطفيليات ، الفطريات) و شرح اليات التعقيم القياسية في صالات العمليات و وحدات التعقيم المركزي حيث يتم التعقيم من خلال المرور بمراحل ( التنظيف ، التطهير ، التعقيم ) بالاضافة الى الاستماع الى المداخلات و الاسئلة بين جميع المشاركين

و اضاف سعيد ان شركة (MPC turkuaz) تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تصنيع المطهرات و المعقمات و المواد الطبية التي تلائم الاستخدام في جميع المؤسسات الصحية و المستشفيات بكافة اقسامها (صالات العمليات الجراحية ، غرف العناية المركزة ، ردهات الحروق ، الطوارىء ، ردهات المرضى ، المختبرات ، العيادات الطبية الاستشارية) و تتميز الشركة بخبرة كوادرها العلمية و العملية الواسعة في اقسام الانتاج و البحث و التطوير الخاص بها

و في ختام المؤتمر تم تكريم مجموعة من ملاكات شعب و وحدات مكافحة العدوى المتميزين العاملين في المؤسسات الصحية . اعلام صحة الكرخ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط