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مؤكداً على حلحلة المشاكل بين الوزارة والمحافظة … النوري يثني على محافظ السليمانية في دعم النازحين

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 زار السيد الوكيل الاداري لوزارة الهجرة المهجرين د. كريم النوري محافظة السليمانية اليوم الجمعة والتقى السيد المحافظ د. هفال ابو بكر وتباحث معه حول آخر الاستعدادات لدعم النازحين ومواجهة موجة البرد وهطول الأمطار والثلوج التي تتعرض لها المحافظة وتأثيرها على النازحين في المخيمات .

وتم خلال اللقاء مناقشة بعض القضايا العالقة بين الوزارة والمحافظة وسبل وضع الحلول لبعض المشاكل والمعوقات .

واثنى النوري على دور السيد المحافظ في دعم النازحين والتخفيف عن معاناتهم، مؤكداً على ضرورة حلحلة المشاكل بين الوزارة والمحافظة.

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