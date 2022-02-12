Posted on by

نواب مستقلون: نسعى للحصول على رئاسة اللجان المهمة

نواب مستقلون: نسعى للحصول على رئاسة اللجان المهمة

 بغداد: شيماء رشيد
يتحرّك النواب المستقلون داخل مجلس النواب للظفر برئاسة اللجان الرئيسة في البرلمان، في إطار مساعٍ لوضع بصمة في قرار السلطة التشريعيَّة الرقابية، بعد إعلان أغلبهم عدم الدخول في مباحثات تشكيل الحكومة وميلهم للدخول في كتلة المعارضة.
عضو مجلس النواب حسين السعبري قال: إنَّ “الكتل المعارضة والنواب المستقلين مهتمون بالوصول إلى رئاسة اللجان المهمة، لإيصال صوت المعارضة وتغيير واقع عمل المجلس».
وأضاف السعبري في تصريح  أنَّ “المستقلين يفكرون ببعض اللجان الرقابية على الأداء الحكومي لأهميتها، وليجد المستقلون فيها بصمتهم الواضحة”، مبينا أنَّ “المستقلين الآن دخلوا مفاوضات للمطالبة برئاسة اللجان المهمة للمعارضة».
وتابع النائب بالقول: إنَّ “رئاسة المجلس وعدت بمنح المستقلين رئاسة لجنة النزاهة البرلمانية، بينما كان النائب الأول للرئيس قد أكد أنَّ تقسيم النواب على اللجان سيعتمد معيار الكفاءة”، موضحاً أنَّ “الإدارة الحالية للجان ستكون للنائب الأكبر سناً، إذ لم تستطع اللجان في الدورات الماضية أخذ دورها الحقيقي في الرقابة».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close