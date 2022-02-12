يا معطاءة و منبع خير و بركة * !..

يا بقرة مباركة و واهبة خير سخية

لنهدكِ ، عفوا ، لضرعكِ طعم عسل لذيذ

و مذاق أعشاب حقول نضرة و ريانة .

كلما أبصر بياضه الناصع مندهشا

بسحره القهري وقعا أسيرا

يُثير شفتي و ريقي ظمئا موجعا

نحو حليبكِ الذي يراقص رغوة قهوة فوّارة

في قعر فنجان فوّاح بغمامة هيل .

كأنما برقصة فلامنكو الغجرية .

لولا نبع ضرعكِ المتدفق بياضا حلوا

ما كان يصبح صباحنا رائقا و جميلا

ولا لحظات حياتنا ممتعة و بهيجة ..

آه .. يا نهدا جبارا ، عفوا ، ضرعا عظيما ،

و يا كتلة لحم ، بضخامة رفيعة ، و فخامة مهيبة !..

يا مروَّضا رجالا متضورين جوعا جنسيا مزمنا

يلهثون تحت ظل قامتك الجبارة

مشرعين رماح لايكاتهم على أهبة استعداد دوما تأوها ،

يكابدون من سهو خلط شديد بين نهد و ضرع ! .

…

*ملحوظة : أرجو عدم تحميل النص بعدا رمزيا أو تأويلا إسقاطيا : إذ أنه نص يتغنى بضرع بقرة حلوب بدون هواجس جنسية ؟! .