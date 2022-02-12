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يا معطاءة و منبع خير و بركة * !..

يا معطاءة و منبع خير و بركة * !..
بقلم مهدي قاسم
يا بقرة مباركة و واهبة خير سخية
لنهدكِ ، عفوا ، لضرعكِ طعم عسل لذيذ
و مذاق أعشاب حقول نضرة و ريانة .
كلما أبصر بياضه الناصع مندهشا
بسحره القهري وقعا أسيرا
يُثير شفتي و ريقي ظمئا موجعا
نحو حليبكِ الذي يراقص رغوة قهوة فوّارة
في قعر فنجان فوّاح بغمامة هيل .
كأنما برقصة فلامنكو الغجرية .
لولا نبع ضرعكِ المتدفق بياضا حلوا
ما كان يصبح صباحنا رائقا و جميلا
ولا لحظات حياتنا ممتعة و بهيجة ..
آه .. يا نهدا جبارا ، عفوا ، ضرعا عظيما ،
و يا كتلة لحم ، بضخامة رفيعة ، و فخامة مهيبة !..
يا مروَّضا رجالا متضورين جوعا جنسيا مزمنا
يلهثون تحت ظل قامتك الجبارة
مشرعين رماح لايكاتهم على أهبة استعداد دوما تأوها ،
يكابدون من سهو خلط شديد بين نهد و ضرع ! .
*ملحوظة : أرجو عدم تحميل النص بعدا رمزيا أو تأويلا إسقاطيا : إذ أنه نص يتغنى بضرع بقرة حلوب بدون هواجس جنسية ؟! .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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