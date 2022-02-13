إلى الأمة الإسلامية

عبد الله ضراب الجزائري

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عاثَ البُغاثُ وأبناء الهدى هُزِمُوا … ما حرَّروا القدسَ ما هَبُّوا وما عزَمُوا

عاث ا ل يَ هُ و دُ بِبَغْيٍ غير مُنضبطٍ … وأمّةُ اللهِ قد أودى بها الألمُ

لو كان في الأرضِ أبطالٌ ذوو ثِقةٍ … في الله ما ملكوا الدُّنيا وما نَقمُوا

أين الرّجالُ وارضُ الله صارخة ٌ؟… فالشّعبُ يَخبطُ لا دينٌ ولا قِيمُ

العزُّ يُقبَرُ في جيلِ العمى أسفاً … عملاقُنا جَزِعٌ أزرى به قَزَمُ

الدِّينُ ضاعَ فضاعتْ أمَّة ٌنَكَلَتْ … ضاعَ الأمانُ وضاعَ القدسُ والحرمُ

يا أمّةَ اللهِ دينُ اللهِ عِزَّتُنَا … متى تقومُ لراياتِ الهُدَى هِمَمُ

إنّ ا ل صّ ه أي ن ةَ الأوغادَ مهزلةٌ … جيشٌ هزيلٌ بذكرِ الله يَنهزِمُ

لولا الخيانةُ ما طالتْ مَخالبُهُ … لِحالةِ الضُّعفِ في الإيمانِ يَغتَنِمُ

عودي إلى الله وابني صرحَ وِحدتنا … عبادةُ الله فيها العزُّ والنِّعَمُ

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