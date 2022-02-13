استكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية

البصرة: سعد السماك

شرعت شركة النفط الوطنية، أمس السبت، وهي ثاني أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في أوبك، بتوفير الدعم اللوجستي لتنفيذ “خطة” لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية للعراق .

وقال مدير شركة نفط البصرة خالد حمزة : ندعم الجهود الاستكشافية بالرقعة البحرية في مياهنا الإقليمية ضمن خطة تم إقرارها مؤخرا لتنفيذ مشاريع لاستثمار الثروة الهيدروكربونية بالمناطق البحرية، مبينا أنه بحث آليات التنفيذ مع شركة الاستكشافات النفطية وأطراف أخرى.

وأضاف أنه بالرغم من صعوبة توفير الكلف المالية ومنصات الحفر البحري، بدأنا بالتنسيق مع مقاولين ثانويين من ذوي الخبرة في عمليات الحفر البحري للدعم اللوجستي.

وعن معدل الطاقة الإنتاجية لشركة البصرة، أوضح حمزة أنه بلغ أكثر من “3” ملايين برميل يوميا، بينما بلغ معدل التصدير بحدود 3,250 ملايين برميل يوميا، عبر موانئ البصرة النفطية، مستدركا أن معدل التصدير يخضع لمدى تأثره بالتقلبات الجوية شمال الخليج العربي.

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