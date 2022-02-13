اسواق بغداد تغلق على ارتفاع طفيف بأسعار الدولار

ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، مساء السبت، مع اقفال البورصة الرئيسة في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 147950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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