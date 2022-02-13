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الإطار التنسيقي يرحب بقرار حرمان زيباري من سباق الرئاسة

الإطار التنسيقي يرحب بقرار حرمان زيباري من سباق الرئاسة

علق النائب عن كتلة الصادقون النيابية المنضوية تحت الإطار التنسيقي علي الجمالي، اليوم الأحد، على قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد هوشيار زيباري عن سباق رئاسة الجمهورية.

وقال الجمالي في بيان “رسميًا نبارك لكم استبعاد هوشيار زيباري مرشح رئاسة الجمهورية”، مردفا “تم بعون الله تعالى كسب الدعوة القضائية لصالحنا حيث قررت المحكمة الاتحادية رد دعوة هوشيار زيباري“.

وأضاف أن “هذا القرار يثبت فساد زيباري وبذلك تم استبعاده كمرشح لرئاسة الجمهورية”.

وقررت المحكمة الاتحادية، منع مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية.

وذكر اعلام القضاء في بيان مقتضب ، أن “المحكمة الاتحادية العليا تقرر بالحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية”.

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