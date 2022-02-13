الاتحاد الوطني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بشأن هوشيار زيباري

استبعد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاحد، ان يؤثر قرار المحكمة الاتحادية اليوم برفض ترشيح هوشيار زيباري الى منصب رئيس الجمهورية على طبيعة الحوار مع الديمقراطي على اعتبار انه الموضوع أصبح قضية عناد من قبل الديمقراطي تجاه مرشحنا للمنصب.
واضاف سورجي، ان “الديمقراطي الكردستاني على استعداد الى ان يرشح الى اي شخص يتم تقديمه الى منصب رئيس الجمهورية بشرط ان لا يكون مرشحنا من قبل الاتحاد وهو موقف نأسف له”، لافتا إلى ان “قرار البرلمان في فتح باب الترشح من جديد الى رئاسة الجمهورية هو قرار غير قانوني وجاء لمصلحة الديمقراطي الكردستاني ونحن بدورنا طعنا في هذا القرار وبحال حكمت المحكمة معنا فحينها لن يكون هنالك أي مرشح من الديمقراطي للمنصب ورغم هذا برأيي فلن يصوت الديمقراطي ومن معه لمرشح الاتحاد بسبب مواقف شخصية لم نكن نتمناها”.