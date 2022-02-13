

البروفسور الدكتور كمال عزيز قيتولي مرشح لرئاسة جمهورية العراق لعام 2022 (رقم الترشح 14)

يمثل كافة الطوائف والقوميات ويهدف للتطور الاجتماعي والعلمي والصحي والاقتصادي وابراز الوجه المشرق والافضل للعراق

المسيرة النضالية مستمرة لتحقيق السلام والازدهار في عراق فدرالي وحر.

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البرنامج الرئاسي:

· رئيس الجمهورية حامي اساسي للدستور ومراقب لتطبيق نصوصه بصورة صحيحة بكل فقراته بدون اي اهمال لاي جزء من اجزائه.

· أزالة المحاصصه الطائفيه و العرقيه من العمليه السياسيه وتعزيز روح المواطنه و ايقاف الحروب و العمليات الارهابيه و السيطره على السلاح المنفلت و حصرها بيد الدوله و اعادة السلام وتعزيز الاستقرار و التطورالاجتماعي والعلمي والصحي و الاقتصادي و ابراز الوجه المشرق و الافضل للعراق.

· الأيجابيات في العراق أكبر من السلبيات. سنركز على دعم الحكومة لاستثمار وتطوير الثروات الطبيعية والبشرية والعمل المبرمج للحد من السلبيات ومعالجة المشاكل وايجاد الحلول نحو الاحسن.

· دعم ومساندة الحكومة تقليل البطالة والعمل على توفير الوظائف في القطاع الخاص بمساندة وتشجيع الشركات الأهلية المحلية وحمايتها من منافسة الشركات الاجنبية.

· الوقوف مع الحكومة لايجاد الوسائل الضروريية لتأمين الضمان الاجتماعي والراتب التقاعدي لموظفي القطاع الخاص والعام من خلال شركات التأمين الأهلية والحكومية.

· الاسناد الالزم للحكومة لتشجيع الدول وشركاتها لأنجاز مشاريع انمائية واستراتيجة في العراق والعمل مع الشركات المحلية والالتزام بتشغيل الكوادر المحلية وحسب النسب المتفقه عليها من قبل الدولة العراقية.

· ابراز موقع رئاسة الجمهورية في المحافل الدولية كممثل لكافة أطياف الشعب العراقي والاستفاده من الخبرات والتجارب الشخصية السابقة لرئيس الجمهورية المنتخب لتحسين سمعة العراق في الخارج وبناء علاقات متكافئة مع كل دول العالم على مبدأ سيادة العراق والمصالح المتبادلة وتطوير العلاقات الخارجية.

· العمل مع الحكومة لتقوية التمثيل الدبلوماسي للعراق في المحافل الدولية لإبراز الوجه الأفضل للعراقيين في الخارج وكسب الاحترام لكل من يحمل جواز السفرالعراقي.

· دعم ومساندة الحكومة والوزارات المعنية لتطوير الخدمات الصحية والرعاية الطبية لجميع العراقيين وبصوره مجانية وتحديث نظام صحي صارم والمراقبة المستمرة للمستشفيات والمراكز الطبية الأهلية لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنيين طبقا للمعايير الدولية.

· الاهتمام بالتعليم وتطوير المناهج التربوية على ان تتناسب وطبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده لتعكس حضارة المجتمع العراقي، والتركيز على ان يكون التعليم مجانا في كافة مراحله الابتدائية، الثانوية والجامعية ولكافة ابناء الوطن.

· تعليم اللغات العربية والكوردية والانكليزية من المرحلة الابتدائية وكل المراحل الدراسية وتوفيرمناهج أضافية خاصة للغات القوميات الاخرى في العراق.

· تنمية وبناء القدرات البشرية ودعم الشباب والشابات ومساندة الطلبة المتوفقين وتطوير قابلياتهم.

· العمل الجاد مع الحكومة لتشجيع مبدأ الهجرة العكسية الى داخل الوطن للكفاءات العلمية و أصحاب الشركات العراقية المتواجدة خارج الوطن.

· الاهتمام بالمجال الفكري والادبي والعلمي والابداعي والرياضي.

· مساندة الحكومة والسلطات المعنية لتطوير البنى التحتية للمواصلات من مطارات وبناء شبكة طرق وسكك حديدية متطورة داخلية وخارجية لربط العراق بدول الجوار والعالم.

· مساندة وتشجيع الحكومة للاهتمام بتطوير شبكات الاتصالات والانترنت باستخدام تكنلوجيا حديثة وأزالة الانظمة القديمة وتبديلها بانظمة متطورة واستخدام الكابل الضوئي Fibre optics) ( لاعطاء مظهر حضاري للمدن العراقية.

· أبراز موقع رئاسة الجمهورية كحامي للاهتمام بالاثار التاريخية للعراق ووضع خطط لاسترجاع القطع الاثرية المفقودة. ودعم السلطات المعنية لانجاز مشاريع متكاملة لدعم القطاع السياحي بصوره عامة والسياحه الدينية والتأريخية والمصايف الطبيعية ولجذب اكثر ععد ممكن من السواح من الداخل ودول العالم.

· مساندة الحكومة للاهتمام بتطوير ودعم القطاع الزراعى والفلاحين وحماية الانتاج المحلي وحقوق الفلاحين.

· مساندة الحكومة للاهتمام بالبيئة ونظافة المدن والقرى ومياه الصرف الصحي وصلاحية المواد المستورده والعمل على ايجاد طرق أستراتيجية لمعالجة ظاهرة التصحر والقيام ببرامج لتشجير والاحزمة الخضراء في المناطق الصحراوية وانشاء البساتين الزراعية المثمرة فيها وتأمين شبكات أروائية مائية لها من الدجلة والفرات.

· توفير الدعم اللازم لأنشاء السدود والبحيرات لتامين الثروة المائية والتقليل من خسارتها وصرفها الى الخليج.

· مساندة الحكومة للتخطيط ولبناء المجمعات السكنية الحديثة لأسكان العوائل النازحة والمهجرة وتوفيركافة الخدمات اللازمة فيها.

· الاهتمام والتشجيع لاستخدام طاقات الالواح الشمسية بكثافة في كافة ارجاء العراق وأضافتها للمنظومة الكهربائية الوطنية.

· التعاون مع السلطات التشريعية لمراقبة أداء الحكومة ومؤسسات الدولة وايجاد آليات أرتباطها ببعض في سبيل امثلية العمل والانتاج.

· العمل على معرفة مصير ومكان الرهائن المحتجزين المختفين وبقية الشهداء العراقيين منذ عام 1980 ولحد الان.

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