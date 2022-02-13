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التجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا يشارك بإحياء الذكرى ألـ 73 ليوم الشهيد الشيوعي

شارك وفد من التجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا ضم الرفيق ابو كفاح مسؤول التجمع في هولندا وعضوية الرفيقين سعيد محمود ومحمود جلبوط، في الاحتفال الذي نظمه الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا والحزب الشيوعي الكردستاني ورابطة الأنصار الشيوعيين، بمناسبة الذكرى ألـ(73) ليوم الشهيد الشيوعي، وذلك في مدينة دانهاخ الهولندية بحيث تم عرض صور تستذكر الشهداء القادة للحزب الشيوعي العراقي الشهيد يوسف سلمان يوسف ( فهد) والشهيد زكي محمد بسيم (حازم) والشهيد حسين الشيخ محمد الشبيبي( صارم) الأمجاد وغيرهم من شهداء الحزب إلى جانب شهداء الوطن..

افتتح المعرض سكرتير الحزب الشيوعي العراقي ومسؤول التجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا الرفيق أبو كفاح ومعهم عددا واسعا من الرفاق والرفيقات

أكد المشاركون على مواصلة النضال والمسيرة وصولا إلى بناء عراق حر ديمقراطي يتمتع فيه جميع أبنائه بالعيش الكريم.

وفي نهاية الاحتفال تم عرض فيلم عن شهداء الحزب الشيوعي العراقي وفقرات شعرية من وحي المناسبة…

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