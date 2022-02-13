الجامعة العربية تناقش تقرير العراق الخاص بحقوق الإنسان

من المقرر أن يناقش العراق، غداً الاثنين، تقريره الثاني الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة وفد من حکومة إقليم كردستان.

ويشارك العراق في اجتماعات مناقشة تقريره التي ستنطلق يومي 14 و15 شباط الحالي بوفد كبير متنوع الاختصاصات من مختلف الوزارات، وممثلين من حكومة إقليم كردستان برئاسة الوكيل الإداري والمالي لوزارة العدل برهان مزهر محمد.

وقال مصدر في لجنة حقوق الإنسان العربية “ لجنة الميثاق” إن الاجتماعات ستشهد حوارا تفاعليا يستمر يومين، لمناقشة ما تم تنفيذه من التزامات تجاه قضايا حقوق الإنسان المختلفة في العراق، مشيرا إلى أن المناقشات ستعتمد التقرير الذي دونه المختصون العراقيون من مختلف الوزارات .

وأضاف أن انعقاد مثل هذه الاجتماعات جاء بعد انضمام العراق “للميثاق العربي لحقوق الإنسان”، منوها بأن اللجنة التي ستناقش تقرير العراق مكونة من سبعة خبراء من مختلف الدول العربية برئاسة المستشار جابر المري

من دولة قطر.

وأضاف المصدر أنه من المؤمل أن تخرج المناقشات بتوصيات ختامية عن شواغل حقوق الإنسان

في العراق.

وعن دور إقليم كردستان في مثل هذه الاجتماعات، ذكر منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري، في بيان، أنه تكمن أهمية هذه المشاركة بأنها تتعلق بالتزامات حكومة إقليم كردستان بالمبادئ الخاصة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، مبينا أن حكومته خطت خطوات مثمرة في هذا الجانب، ومنها إعداد خطة لحقوق الإنسان بمشاركة جميع مؤسسات الإقليم، إضافة إلی وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع

المدني.