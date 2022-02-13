القوات الخاصة تلقي القبض على حسن طراد المسؤول عن عمليات اغتيال وخطف في ميسان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، إلقاء القبض على المدعو حسن طراد غليم، مشيرة إلى أنه متورط باغتيالات وخطف في ميسان.

وقالت الخلية في بيان إن “قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي، وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات، ألقت القبض على المجرم حسن طراد غليم المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان”.

وأضافت الخلية أن غليم “مطلوب إلى القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب”، موضحة أن “عملية إلقاء القبض عليه تمت في مداهمة نوعية في ناحية المشرح”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط