الكهرباء ترسل وفداً إلى إيران لبحث إعادة توريد الغاز

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن وصول وفدها الى جمهورية ايران لبحث اعادة توريد كامل الغاز المتفق عليه.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد موسى في تصريح خاص إن “وفداً منها وصل اليوم الى طهران يحمل جعبة من الخيارات اهمها قرار مجلس الوزراء القاضي بجدولة الديون المترتبة على الوزارة وتسديدها للجانب الايراني خلال ثلاثة سنوات”.

وأضاف أن “الاتفاق يقضي ايضا بأن تلتزم ايران بخطة التجهيز كوننا مقبلين على فصل الصيف وزيادة بالأحمال”.

واوضح موسى أن “أزمة الغاز والوقود المجهز لمحطات الإنتاج مستمرة بالوقت الحالي على الرغم من ذلك إلا أن ساعات التجهيز في بعض المحافظات جيدة”، مبيناً أن “مشكلة انحسار الغاز من الجانب الإيراني ما زالت مستمرة وتصل إلى 8 مليون متر مكعب من أصل 50 وكذلك مع وزارة النفط رغم عملهم الجدي إلا أنهم لم يتمكنوا من إنجاز الخطة الوقودية التي تستلزم تأهيل حقول الغاز”.

وأردف: “هناك تنسيق عالي بين الكهرباء والنفط لتجهيز الوقود البديل لصالح المحطات، والوزارة قد مضت بتوجيهات الحكومة للتنويع وسد النقص في الغاز وتم الذهاب إلى قطر والذهاب أيضا إلى إنشاء منصات للغاز”.

وتابع موسى أن “هناك طاقات إضافية ذهبت للمنظومة وعززت موقف الوزارة بساعات التجهيز إلا أن الحاجة مازالت مستمرة للغاز المورد أو الوطني لإدامة العمل بمحطات الإنتاج”.

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