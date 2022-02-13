Posted on by

الكهرباء ترسل وفداً إلى إيران لبحث إعادة توريد الغاز

الكهرباء ترسل وفداً إلى إيران لبحث إعادة توريد الغاز

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن وصول وفدها الى جمهورية ايران لبحث اعادة توريد كامل الغاز المتفق عليه.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد موسى في تصريح خاص إن “وفداً منها وصل اليوم الى طهران يحمل جعبة من الخيارات اهمها قرار مجلس الوزراء القاضي بجدولة الديون المترتبة على الوزارة وتسديدها للجانب الايراني خلال ثلاثة سنوات”.

وأضاف أن “الاتفاق يقضي ايضا بأن تلتزم ايران بخطة التجهيز كوننا مقبلين على فصل الصيف وزيادة بالأحمال”.

واوضح موسى أن “أزمة الغاز والوقود المجهز لمحطات الإنتاج مستمرة بالوقت الحالي على الرغم من ذلك إلا أن ساعات التجهيز في بعض المحافظات جيدة”، مبيناً أن “مشكلة انحسار الغاز من الجانب الإيراني ما زالت مستمرة وتصل إلى 8 مليون متر مكعب من أصل 50 وكذلك مع وزارة النفط رغم عملهم الجدي إلا أنهم لم يتمكنوا من إنجاز الخطة الوقودية التي تستلزم تأهيل حقول الغاز”.

وأردف: “هناك تنسيق عالي بين الكهرباء والنفط لتجهيز الوقود البديل لصالح المحطات، والوزارة قد مضت بتوجيهات الحكومة للتنويع وسد النقص في الغاز وتم الذهاب إلى قطر والذهاب أيضا إلى إنشاء منصات للغاز”.

وتابع موسى أن “هناك طاقات إضافية ذهبت للمنظومة وعززت موقف الوزارة بساعات التجهيز إلا أن الحاجة مازالت مستمرة للغاز المورد أو الوطني لإدامة العمل بمحطات الإنتاج”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close