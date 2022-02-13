المعهد القضائي يعلن فتح باب التقديم للدورة (45) للعام الدراسي 2022 /2023

أعلن المعهد القضائي عن فتح باب التقديم للدورة (45) للعام الدراسي 2022 / 2023 .

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه “بناءً على ما جاء بجلسة المعهد القضائي في الجلسة الاولى لعام 2022 تقرر فتح باب التقديم الى المعهد القضائي للدورة (45) للعام الدراسي 2022 /2023 من تاريخ 13 / 2 / 2022 ولغاية 15 /3 /2022 لافتا الى أن “التقديم سيكون من خلال الدخول الى موقع مجلس القضاء الأعلى لملىء استمارة التقديم وسحبها ومن ثم مراجعة المعهد القضائي وفق شروط التقديم المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976”.

وأضاف البيان انه”على المتقدمين مراجعة المعهد خلال فترة التقديم المشار اليها لإكمال إجراءات تقديمه ودفع الرسم القانوني وبخلاف ذلك يسقط حقه في التقديم والاعتراض”.

استمارة التقديم الالكترونية

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