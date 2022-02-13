بأكثر من 7 مليارات دولار .. صادرات السلع الإيرانية إلى العراق

أعلن علي رضا مقدسي المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية يوم السبت تسجيل التبادل التجاري مع دول الجوار 81.398 مليون طن بقيمة 40.932 مليار دولار في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار 2021 حتى يناير/كانون الثاني 2022، مشيرا إلى أن العراق تصدر قائمة البلدان المجاورة في استيراد السلع الإيرانية.

ونقل موقع مصلحة الجمارك الايرانية عن مقدسي قوله، إن التجارة الخارجية مع دول الجوار نمت سعريا 40 بالمئة وكمّيا 17 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

وأشار الى أن التجارة مع الدول الجوار الـ 15 استحوذت على 61 بالمئة من وزن و 51 بالمئة من سعر اجمالي تجارة ايران مع دول العالم في الشهور الـ 10 الاولى، البالغة 133.636 مليون طن بـ 80.236 مليار دولار.

وأضاف مقدسي أن الصادرات الايرانية لدول الجوار بلغت 61.699 مليون طن بقيمة 20.595 مليار دولار من اصل اجمالي الصادرات البالغ 100.425 مليون طن بـ 38.763 مليار دولار.

وحول صادرات السلع الايرانية في الفترة المذكورة لدول الجوار، أكد مقدسي أن العراق تصدر القائمة بـ 7.295 مليارات دولار تلته كل من تركيا 4.53 مليارات والامارات 3.8 مليارات وافغانستان 1.539 مليار وباكستان 1.018 مليار دولار.

واضاف: وعمان 564 مليون دولار وروسيا 486 مليونا وآذربيجان 438 مليونا وتركمانستان 267 مليونا وأرمينيا 258 مليونا وكازاخستان 150 مليونا والكويت 125 مليونا وقطر 117 مليونا والبحرين 7 ملايين دولار والسعودية 41 الف دولار.

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