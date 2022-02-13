بغداد .. مؤتمر صحفي لمرشح الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية

من المقرر ان يعقد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية ، هوشيار زيباري ، اليوم الاحد ، مؤتمراً صحفياً في العاصمة العراقية بغداد.

المتحدثة باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية في البرلمان العراقي فيان دخيل ، أعلنت عن ذلك في تغريدة على حسابها بموقع تويتر ، طالعتها (باسنيوز).

وكتبت دخيل ” يعقد السيد هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئيس جمهورية العراق مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة الثالثة والنصف ظهرًا يوم الأحد المصادف ١٣-٢-٢٠٢٢ في مقر السيد مسعود بارزاني في المنطقة الخضراء”.

وأضافت ” ندعو وسائل الإعلام المهتمة إلى مراعاة ذلك”.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قررت ، يوم الأربعاء الماضي ، تحديد ، اليوم الأحد ، موعداً لمرافعة الدعوى المقامة ضد قبول انتخاب المرشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية ، إثر تعليقها إجراءات انتخابه للمنصب في البرلمان بعد نظرها في دعوى مزاعم واتهامات تعود إلى عام 2016.

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان مقتضب، إنها حددت الأحد 13 شباط / فبراير الجاري موعداً للمرافعة بشأن الدعوى المقامة ضد قبول ترشيح زيباري.

ولا يزال زيباري، وهو واحد من 25 مرشحاً، يتمتع بفرص كبيرة في الفوز بمنصب الرئاسة ، لا سيما أنه مدعوم من تحالف يضم الصدر والقوى السنية ، فضلاً عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي حل رابعاً في انتخابات أكتوبر الماضي بـ 31 مقعداً.

وأخفق البرلمان العراقي بالفعل في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب مقاطعة معظم الكتل للجلسة التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية لحين تسوية الجمود السياسي الحاصل.

وتأجل انتخاب رئيس الجمهورية الى إشعار آخر إثر سلسلة المقاطعات التي أعلنتها الكتلة الصدرية وكتلة الحزب الديمقراطي وتحالف «السيادة» ثم الإطار التنسيقي ، وهي الكتل الوازنة في البرلمان العراقي.

من جانبه ، أعلن مستشار للزعيم الكوردي مسعود بارزاني، انه لا أساس للدعايات المتداولة بشأن انسحاب زيباري من الترشيح لرئاسة الجمهورية .

وفيما أعاد مسعود حيدر ، في تغريدة على حسابه بتويتر ، التأكيد على موعد المؤتمر الصحفي ، لزيباري ، كتب : ” تنويه ، لا أساس للدعايات المتداولة بشأن الانسحاب من ترشيحه لرئاسة الجمهورية “.

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