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تشكيل اول خلية لرصد الشائعات في العراق

تشكيل اول خلية لرصد الشائعات في العراق - عاجل

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن تشكيل اول خلية لرصد الشائعات المضللة للمشهد الامني على مستوى العراق.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث ان” الحشد الشعبي شكل خلية متخصصة لرصد الشائعات المضللة خاصة في المشهد الامني والرد عليها في تجربة هي الاولى على مستوى العراق”.

واضاف الحسيني،ان” الخلية سيكون لها مهام متعددة خاصة ملف شائعات منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها الاكبر وتشكل تاثير اوسع مؤكدا بان تشكيلها ياتي لاهداف متعددة ابرزها درء مخاطر الاكاذيب والافتراءات التي تحاول خلط الاوراق والاساء لتضحيات الحشد بالاضافة الى نقل اخبار خاطئة تضر المشهد الامني العام”.

واشار الى ان” الخلية هي تجربة مهمة في ديالى باعتبار جزء كبير من الشائعات تاتي ضمن اطار استهداف امن المحافظة بشكل مباشر والخلية سيكون لها دور في توضيح الصورة للراي العام بمصداقية عالية”.

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