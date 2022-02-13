تعزيزات أمنية تصل الى ميسان

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بوصول قطعات عسكرية تابعة للجيش العراقي إلى محافظة ميسان.

وقال مصدر أمني أن “الافواج التابعة للجيش والتي مقرر لها مسك الارض وفرض القانون وصلت اليوم إلى ميسان”.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت في وقت سابق، أن “قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات ألقت القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان”.