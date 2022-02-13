خبير أمني عراقي : أسلحة تجار المخدرات اكثر كفاءة من أسلحة حرس الحدود

أكد الخبير الأمني سرمد البياتي، اليوم السبت، ان محافظة ميسان تمتلك حدود مع ايران بمسافة ٢٧٠ كليومتراً بما يقارب نصف مسافة حدود العراق مع سوريا وهي مسافة كبيرة جداً ورغم ذلك فان اعداد القوات التي تمسك تلك الحدود هي اعداد قليلة.

وأوضح البياتي ان ” القوات التي تؤمن حدود ميسان مع ايران مكونة من لواءين عسكريين فقط من حرس الحدود وهم يمتلكون أسلحة متواضعة حيث ان أسلحة تجار المخدرات اكثر كفاءة من الأسلحة التي يمتلكها حرس الحدود وهذه مشكلة كبيرة يجب حلها بشكل عاجل”.

مبيناً بان “المشاكل الأمنية في محافظة ميسان تتركز على ٣ مستويات، المستوى الأول هو تجارة المخدرات كونها ممر لهذه التجارة والمستوى الثاني النزاعات العشائرية والمستوى الثالث الجريمة المنظمة”.

وأردف البياتي ، بالقول ” والجريمة المنظمة ايضاً تنقسم الى قسمين، قسم منها جنائي واخر له ارتباطات سياسية وبالتالي فان الخطط الأمنية يجب ان تضع تلك الأمور في حساباتها لكي يضبط الأمن في تلك المحافظة”.

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