خلاف على ركن الـ”تكتك” ينتهي بمقتل شاب عشريني في ميسان

افاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم السبت، بمقتل شاب عشريني جراء شجار بالأسلحة البيضاء جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر ان “نزاعا بالأسلحة البيضاء اندلع بين شخصين في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان، بسبب الخلاف على ركن عجلة نوع (تكتك)، وانتهى بمقتل شاب في العشرينيات من عمره طعنا بالسكين”.

واشار إلى أن “الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما طوقت قوة أمنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية”، مضيفا ان “القوات الامنية انتشرت في المكان تحسبا لاي تطور في الموقف”.

وتشهد محافظة ميسان اضطراباً أمنياً غير مسبوق، حيث تصاعدت وتيرة النزاعات العشائرية الطاحنة والتي خلفت عدداً من القتلى والجرحى من أطراف النزاعات، وأحياناً لأشخاص ليسوا طرفاُ فيها، وكان آخرها نزاع خطير اندلع في قضاء قلعة صالح واستمر لعدة أيام رغم انتشار القوات الأمنية بمختلف صنوفها.

كما تعاني المحافظة طيلة المدة الماضية من عمليات اغتيال طالت وجهاء عشائر ومسؤولين حكوميين وقوات امنية وعناصر في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وحركة “عصائب اهل الحق” المنشقة عن التيار بزعامة قيس الخزعلي.

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