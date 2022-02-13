رغم صدور أمر وزاري .. محافظ كركوك بالوكالة يعرقل تعيين المئات من الخريجين الكورد

يعرقل محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري، ومنذ أكثر من 4 أشهر، قرارات تعيين المئات من خريجي الأقسام الطبية في جامعات ومعاهد إقليم كوردستان، الصادرة عن وزارة الصحة في بغداد.

ونظمت مجموعة من خريجي الأقسام الطبية في جامعات ومعاهد إقليم كوردستان من ساكني كركوك، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية ضد قرار راكان الجبوري بإيقاف قرارات تعيينهم.

أحد هؤلاء الخريجين أفاد «عددنا حوالي 290 خريج من الأقسام الطبية في جامعات ومعاهد إقليم كوردستان، وجميعنا من أهالي كركوك، وصدر قرار من وزارة الصحة الاتحادية بتعييننا، لكن وبقرار خبيث من راكان الجبوري تم إيقاف القرار».

وأضاف «لقد أنهينا جميعاً فحوصاتنا ومعاملاتنا، وننتظر صدور الأمر الإداري بتعييننا، لكن راكان الجبوري الذي أصبح محافظاً لكركوك عام 2017 لا يتحمل وجود الكورد ويعرقل تعييننا».

ودعا الخريج الكوردي الجهات المعنية إلى التدخل، وقال: «ندعو كافة الجهات المعنية إلى التدخل، لأن وزير الصحة العراقي أصدر قرار تعييننا، ولم نأتي من تلقاء أنفسنا لنطلب التعيين من راكان الجبوري».

ولفت إلى أن راكان الجبوري يتحجج بزعم أن قيد نفوسهم ليس كركوك، وقال: «جميعنا لدينا بطاقات تعريف من كركوك، وكلنا من سكان كركوك، والقرار صادر عن وزير الصحة، فكيف لراكان الجبوري أن يتحجج ويضع شروطاً من عنده؟».

وأردف «لقد مضى على صدور قرار تعييننا أكثر من 4 أشهر، وزملاؤنا الذي صدر قرار تعيينهم معنا يداومون ويقبضون رواتبهم منذ أكثر من 3 أشهر في ديالى وصلاح الدين ونينوى، وفقط في كركوك يعرقل راكان الجبوري معاملاتنا ويمنع تعييننا».

وبعد خيانة 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017 وسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية الأخرى على كركوك وضواحيها بالتعاون مع مجموعة من الاتحاد الوطني الكوردستاني، تم تهميش وطرد الكورد من كركوك، وأطلق المحافظ بالوكالة راكان الجبوري عملية تعريب مكثفة، وأزاح المسؤولون الكورد عن مناصبهم، واستبدلهم بالعرب والتركمان، وتقصد تعطيل وعرقلة معاملات تعيين الكورد.