زومبي تقاطع النداء

نوئيل يلدا

ماعدا شعرها الأشعث والشق الذي أحدثه مقص متعمد في بلوزتها الزرقاء عند الكتف الأيمن، لا يبدو على زينة أنها تعاني الحاجة، ففي ثقب أذنها حلقة ذهبية، وتبدو ممتلئة الجسم، وأسنانها بيضاء. متسولو التقاطعات غيروا سلوك التمسكن القديم، وبات وجودهم لا يتعلق بالتعاطف وإنما بفرض أتاوات مرور، كما أن الدولة أصابها الملل وتخلت عن انقضاضاتها التقليدية، ورفعت يدها عن ساحات بغداد الكبرى.

زينة تبلغ السادسة من العمر، تستخدم أسلوب الزومبي في الارتماء على زجاج السيارات المنتظرة. تلصق وجهها وتترك لطخات لعابية، وهي تضرب بيدها على الأبواب. الكثيرون يتخلصون منها قبل أن تبدأ استعراضها ويقدمون لها ورقة “الربع”. زينة تتوحش جداً حين يزاحمها أحد في عملها. الكل يبتعد عنها حين تقترب من السيارات الرباعية التي تفضلها. زينة الطفلة تبعد منافسيها بشتائم تصدم السامع. بذيئة إلى درجة مخيفة، وهذا الأمر يشعل المشهد دائماً.

المئات من أمثال زينة يتوزعون بين الشوارع، وإذا استثنينا قباحة المنظر فإن زينة وأمثالها جيل سيكبر وينفث سمومه في المجتمع إذا بقي على هذا السلوك المشين.

العراق بحاجة إلى مراجعات مكثفة في مسألة السلوك الاجتماعي، ورعاية فئات مشردة من الأطفال والنساء تمارس التسول، ومؤهلة لارتكاب ما هو أكبر وأخطر.

شاب في العشرينيات يقود سيارة حديثة وفخمة ترجل وأشبع زينة ضرباً لأنها بصقت على زجاج سيارته الأمامي. لم تكن الطفلة وحدها فسرعان ما خرج ثلاثة رجال بأجسام رياضية وانقضوا على الشاب بحجة الاعتداء على طفلة. تعرض الشاب لإهانات مخجلة ورموه في سيارته ثم اختفوا.

حين حدث هذا، كانت السيارات متوقفة في زحام شديد انتظاراً لتلويحة شرطي المرور. الأكثرية فتحوا نوافذهم بينما زينة تتنقل من سيارة إلى أخرى جامعة أوراق “الربع” .

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