زيباري: أحترم قرار المحكمة استبعادي من الترشح لكنه مبيت ومسيس

قال هوشيار زيباري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، إنه يحترم حكم المحكمة الاتحادية بعدم صحة قرار مجلس النواب قبول ترشحه لرئاسة الجمهورية لكنه وصف الحكم بأنه ظالم ومبيّت ومسيّس.

وذكر زيباري، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، عقب صدور قرار المحكمة الاتحادية، أن القرار أوقع غبنا وإجحافا بحقه، وأنه تعسف في إقرار العدالة.

وبيّن أنه كان يستوفي كل الشروط حين تقدم للترشح للمنصب. وأشار إلى كتب رسمية تثبت كفاءته، وقبوله من كل الهيئات، مبينا أنه تم إغلاق جميع القضايا المقدمة ضده من قبل.

وقررت المحكمة الاتحادية عدم صحة موافقة مجلس النواب على ترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وعدم قبول ترشحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة 68 من الدستور، الخاصة بالشروط الواجب توافرها بالمرشحين للمنصب.

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