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سيف نبيل ومحمد شاكر و DJ أصيل يتألقون في سهرة الفالنتين في الأردن

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الأردن : الأحد 13/2/2022

احتضنت العاصمة الأردنية عمان واحدة من أجمل الحفلات الفنية ضمن سهرات الفالنتين في فندق الرويال ، أحياها كل من الفنان العراقي سيف نبيل والفنان اللبناني محمد شاكر ، و DJ أصيل ، وهي من تنظيم شركة Red Carpet ، لمالكها مدير اعمال الفنان فضل شاكر السيد اياد النقيب .

وتعتبر العاصمة عمان من أهم المدن التي تقصدها الجاليات العربية ، خصوصا من مناطق 48 ، نظرا للحفلات التي تقام على مدار العام ضمن أجواء مميزة .

وافتتح الفنان محمد شاكر الحفل الفني ، وقدم باقة من أجمل الأغنيات وسط تفاعل كبير من الجمهور، وبعد انتهاء وصلته الغنائية ،أعرب شاكر عن شكره للشركة المنظمة للحفل وللجمهور على حضورهم .

كما تخلل الحفل مقطوعات موسيقية ، قام بتقديمها DJ أصيل أشعلت أجواء سهرة الفالنتين وسط تفاعل الحضور ، ليكون الجمهور مع الفنان العراقي سيف نبيل الذي قدم مجموعة مميزة من اعماله الغنائية .

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