كلية أعلام ذي قار ووضعها المأساوي

الصحفية زهراء محمد محيسن

نظم طلبة كلية الاعلام في جامعة ذي قار وقفة احتجاجية احتجاجاً على قرار نقل مكانهم الحالي.

وذكر المحتجون ان سبب الوقفة الاحتجاجية هو نقل مكان الكلية الى مكان آخر وصفوه بغير الملائم ومتهالك ولايصلح للدراسة.

واستقبلت مؤسسة المربد اليوم الثلاثاء وفد من كلية الاعلام بجامعة ذي قار للاطلاع على تجربة المؤسسة التي وصفوها بالرائدة في هذا المجال بعد انقضاء 12عاما على انطلاق بثها الاذاعي

واكدت محافظة ذي قار موافقتها على تسريع العمل في مشروع انشاء كلية العلوم ضمن حرم جامعة ذي قار، تسهيلا لانتقال كلية الاعلام الى مبنى كلية العلوم الحالي.

وقال معاون محافظ ذي قار لشؤن المتابعة عباس الخزاعي ان “المحافظة مستعدة لتسريع العمل في مبنى كلية العلوم ضمن حرم جامعة ذي قار لتسهيل انتقال كلية الاعلام للمبنى القديم.

واشار الخزاعي الى ان” اجتماعا عقد في كلية الاعلام بحضور رئيس الجامعة وعميد الكلية ومجلسها واساتذتها وعدد من مثلي طلبتها المحتجين ناقش متطلبات واحتياجات الكلية

واضافة ان الاجتماع اقر باهمية توفير متطلبات الكلية من استوديوهات اذاعية وتلفزيونية مع توفير الاجهزة والمعدات الخاصة بورش العمل وصيانة المرافق الحيوية

الامين العام لمجلس الوزراء يوجه بتخصيص مبلغ ضمن موازنه ٢٠٢٢ لبناء كلية الاعلام بجامعة ذي قار

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد الغزي، بتخصيص مبلغ ضمن موازنة ٢٠٢٢ لبناء كلية الاعلام احدى كليات جامعة ذي قار، جاء ذلك خلال استقباله لعميد واساتذة كلية الإعلام.

وقال عميد كلية الإعلام الاستاذ الدكتور هادي فليح حسن، إن الوفد نقل تحيات رئيس جامعة ذي قار الاستاذ الدكتور يحيى عبد الرضا عباس لمعالي الأمين العام لجهوده بخدمة المحافظة وابناؤها.

مبينا انه تم خلال اللقاء طرح مجموعة من النقاط لدعم كلية الاعلام وقد وعد بشمولها بالدعم والمساندة وتخصيص مبلغ من موازنة عام ٢٠٢٢ لبناء كلية جديدة خدمة للمسيرة العلمية والاعلامية والاكاديمية، كما وعد معالي الأمين بدعم مختبرات الكلية بالحواسيب وبناء مختبر للرسوم المتحركة التابع لقسم الإعلام الرقمي بالاضافه إلى دعم الاستوديو الإذاعي والتلفزيوني دعما لطلاب كلية الإعلام.

واشار حسن ان الأمين العام وجه بمفاتحة عدد من الوزارات لتخصيص درجات وظيفية لخريجي كلية الاعلام، فضلا عن نقل حملة الشهادات العليا بتخصص الاعلام من دوائر المحافظة الى ملاك كلية الإعلام،فضلا عن مخاطبة وزارة العمل لشمول عدد من الخريجين والعاطلين من ابناء المحافظة براتب الحماية الاجتماعية.

واضاف ان وفد كلية الإعلام اثنى على الانجازات والمشاريع الاستثمارية والخدمية التي خصصها السيد الامين لمحافظة ذي قار والتي اصبحت واضحة للعيان ووعد ببذل كل ما بوسعه لدعم المحافظة عامة والمؤسسات الاكاديمية خاصة.

وقد اهدى وفد كلية الاعلام درع التميز لمعالي الأمين العام لمجلس الوزراء عرفانا لجهوده ودعمه للمحافظة وأبناءها.

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