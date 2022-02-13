كيف توظف تركيا الأحزاب الكوردستانية لحماية أمنها القومي؟

عبدالله جعفر كوفلي / باحث أكاديمي

١٢/٢/٢٠٢٢

من المعروف ان قيام أية دولة بحماية أمنها القومي امر مشروع وقانوني في إقليمها البري والجوي والبحري ان وجد.

تتعدد وسائل الحماية منها العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية وذلك لتعدد مكونات الامن القومي بعد التوسع في مفهومه لتشمل الامن( السياسي والعسكري والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتعليمي … الخ).

تحاول الدول حماية أمنها القومي في الداخل ببناء اجهزة ومؤسسات أمنية وحكومية تناط اليها هذه المهمة، ولكن على المستوى الخارجي فإنها غالباً ما تلجأ الى إبرام اتفاقيات أمنية وعسكرية استراتيجية مع دول الجوار الإقليمي تمنحها حق الدخول الى أراضي دول الجوار اذا وجد مصدر يهدد أمنها ينطلق من تلك الاراضي، وهذا امر معمول به بين اغلب الدول ان لم يكن بين جميعها.

تركيا دولة ذات نفوذ وسلطة، واحدى دول الجوار الإقليمي المهمة للعراق، تحلم بإعادة امجاد الامبراطورية العثمانية، تملك وسائل وأدوات كثيرة لحماية أمنها القومي، احدى مبادئها خوض الحروب الخارجية لحماية أمنها الداخلي وهذا جزء من استراتيجيتها بعيدة المدى، لذا وجدت لها منطقة نفوذ وسلطة خارج حدودها وخاصة في العراق وسوريا، تستغل وجود الشعب الكوردي على جانبي الحدود، بعد تقسيم كوردستان بين هذه الدول.

استطاعت القيادة السياسية التركية بمختلف توجهاتها وألوانها خلال العقود الأربعة الماضية من توظيف وجود الأحزاب الكوردية وخاصة حزب العمال الكوردستاني ذات العمق الجماهيري في الجزء الشمالي من كوردستان (كوردستان تركيا) بعد تأسيسه في بداية الثمانينيّات من القرن المنصرم، بافضل شكل بعد ما صوره جماعة ارهابية تهدد أمنها القومي وابرم اتفاقاً امنياً مع النظام العراقي منحه حق التوغل العسكري لمسافة عشرين كيلو متراً داخل العمق العراقي وملاحقة عناصر ( PKK)، من جانب اخر صوّر الحزب انه انفصالي متمرد هدفه اثارة النعرة القومية بين أبناء الشعب التركي( كل القوميات تركية بنظرة الأتراك )، ومن ناحية اخرى فان السجون بعد الاتهامات المتنوعة مصير كل من له ارتباط ويشك في دخوله ضمن تنظيمات هذاالحزب وان كان تحت مسميات اخرى.

تتخذ تركيا وجود (PKK) في كوردستان الجنوبية والغربية ذريعة بالتدخل والهجوم على مقراتها بالطائرات المسيرة والعمليات العسكرية المستمرة والقصف المدفعي وأخيرا انشاء معسكرات داخل الاراضي العراقية بحجة حماية أمنها القومي، من جانب اخر فإنها تستغل علاقات الأحزاب الكوردستانية المتردية لصالحها بدعم زيادة الهوة وتعميق الخلافات القائمة وتسخيرها في سبيل حماية أمنها.

لذا نرى جلياً بان تركيا تعمل على نقل ساحة قتالها مع خصومها خارج الحدود، عملاً بالاستراتيجية القائمة ( اذا أردت حماية الامن الداخلي انقل المعركة خارجاً).

هذا المبدأ ينطبق على جميع الدول والكيانات السياسية وحتى الأسر والافراد، ولكن كيف يتم توظيف الأدوات المتوفرة لصالح حماية الامن يبقى العامل المهم والمعبر عن مدى رغبة الدول واستعدادها للدفاع عن سيادتها وأمنها القومي.

لذا نرى من الضروري ان تفهم هذا الحزب ما عليه بنقل ساحة نضالها الى منطقتها وطلب حقوق القومية حفاظاً على تجربة اقليم كوردستان الديمقراطية تجنباً لإراقة الدماء والأضرار بمكتسبات الاقليم حكومةً وشعباً، لانها حققت بدماء آلاف الشهداء وعرق جبين البيشمةركة الأبطال وتضحياتهم ومشاركة أبناء الشعب كافة.

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