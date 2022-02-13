Posted on by

لأسباب مجهولة.. فتى ينهي حياته شنقاً في الأنبار

أفاد قائممقام قضاء حديثه غربي محافظة الأنبار العراقية، يوم الأحد، مبروك الجغيفي، بإقدام فتى من أبناء المدينة، على الانتحار لأسباب لا تزال مجهولة.

وقال الجغيفي إن “فتى يبلغ من العمر 13 سنة، من سكنة حي العسكري في مدينة حديثه، اقدم على الانتحار “شنقاً” دون معرفة الأسباب”.

وبين الجغيفي، أن “قوات الشرطة المحلية في حديثه، فتحت تحقيق بالحادثة، لمعرفة الأسباب التي دفعت الضحية للانتحار”، مشيراً، إلى أن “التحقيق لا يزال قائماً، ولم يتم معرفة السبب لغاية اللحظة”.

وفي الاسبوع الماضي، اقدم شاب في حديثة، على قتل أخيه برصاصة “مسدس”، بسبب خلاف على أمور مادية ، ثم الانتحار.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close