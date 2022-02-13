لأسباب مجهولة.. فتى ينهي حياته شنقاً في الأنبار

أفاد قائممقام قضاء حديثه غربي محافظة الأنبار العراقية، يوم الأحد، مبروك الجغيفي، بإقدام فتى من أبناء المدينة، على الانتحار لأسباب لا تزال مجهولة.

وقال الجغيفي إن “فتى يبلغ من العمر 13 سنة، من سكنة حي العسكري في مدينة حديثه، اقدم على الانتحار “شنقاً” دون معرفة الأسباب”.

وبين الجغيفي، أن “قوات الشرطة المحلية في حديثه، فتحت تحقيق بالحادثة، لمعرفة الأسباب التي دفعت الضحية للانتحار”، مشيراً، إلى أن “التحقيق لا يزال قائماً، ولم يتم معرفة السبب لغاية اللحظة”.

وفي الاسبوع الماضي، اقدم شاب في حديثة، على قتل أخيه برصاصة “مسدس”، بسبب خلاف على أمور مادية ، ثم الانتحار.

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