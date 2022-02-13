(لقاء الصدر قااني.. بدون رجل مخابرات عراقي..تخابر مع جهات اجنبية)..(ولماذا بكل مكان يكثر فيه صدريين تكثر المليشيات والجريمة والمخدرات.. ميسان مثالا)؟

مقدمة:

كم هو قانوني ورائع لو طالب مقتدى الصدر من المخابرات العراقية اخذ الاذن له قبل لقاءه مع المسؤول الاجنبي الايراني “قااني”.. وعليه كان المفروض ان ترسل المخابرات ممثل لها للقاء الذي جمعه مع قائد جيش القدس بالحرس الثوري الايراني وان يكون اللقاء مسجلا بالصوت والصورة…. وهذا سيؤدي بالطبع بان حتى ممثل الدولة الاجنبية الايرانية يتجنب التحدث بما يمس السيادة العراقية.. فيمنع الحرج عن السياسي العراقي من جهة ثانية… وهذا سيؤدي لسنة وطنية تكون سياق في التعامل من قبل سياسيي العراق مع اي ممثل اجنبي..

(مع علمنا بان الجواسيس والخونة سيلتقون مع ممثلي الدول الاجنبية بالاقبية السرية).. ولكن

نحن نتحدث كسياق عام حاليا.. تكون وصمة عار ومثيرة للريبة لمن يعرف عنه انه التقى مع اي مسؤول اجنبي بدون علم الحكومة وبدون وجود ممثل عن المخابرات العراقية.. سواء داخل او خارج العراق..مهما كان مذهبه او قوميته او عشيرته او حزبه او او او.. الخ..

فليس هناك من يعارض اقامة العراق علاقات مع كل دول العالم وحتى مع دولة اسرائيل.. ولكن

الاعتراض على (التخابر مع جهات اجنبية خارج اطار الدولة).. بمعنى الهدف تجنب (الخيانة العظمى.. والتخابر مع الجهات الاجنبية).. اي يلتقي من يطرحون انفسهم (سياسيين وقادة احزاب ومعممين وشيوخ عشائر وزعماء مليشيات مسلحة وحتى افراد.. الخ) مع دول اجنبية واحزاب خارجية وقادة عسكريين اجانب.. بدون حضور ممثلين عن (المخابرات العراقية) ولا حتى ابلاغ الحكومة واجهزتها الاستخبارية عن تلك اللقاءات.. اي بدون علم الدولة.. ولا يعلم ما جرى من محادثات بتلك اللقاءات والاجتماعات.. وتكون الدولة كالاطرش بالزفة.. ليكون مصير العراق ليس بيد عاصمته وحكومته.. بل بيد شراذم تطرح نفسها قادة سياسيين وزعماء فصائل مسلحة وابناء مرجعيات ومراجع معظمهم اصلا اجانب او ذو اصول اجنبية.. ذوي ولاءات خارجية.. ينطبق عليهم قوانين الخيانة العظمى و التخابر مع الجهات الاجنبية ..

قلنا ونقولها (مقتدى الصدر.. اساس احتجاجه على ايران.. ليس لانه ليس ذيلا لها.. ولكن

كون طهران تجاهلت الحنانة.. وكانت تعطي حجم اكبر لخصوم الصدر ومنها النجف والولائيين).. طوال السنوات الماضية كون (السستاني ايراني الجنسية والاصل والولادة.. ولم يصدر منه ما يعيق سيطرة ايران بالكامل على العراق).. حاله حال الصدر اللبناني الاصل نفسه.. كذلك يعترض الصدر على اعتماد ايران على خصومه حزب الدعوة ونوري المالكي..ومليشيات الولائيين كبدر .. في وقت ينظر اليه ثانويا بشكل او باخر.. .. عليه ايران تدرك ذلك لذلك اعتبرت ردود فعل الصدريين وتظاهراتهم ردود فعل لا غير..

ولكن لو كان مقتدى الصدر..و الصدريين جادين بمعاداة ايران… لقاموا بما يلي:

1. لرفض الصدر تعيين سفراء لايران بالعراق من الذين متورطين بدماء رجال وشباب العراق بحرب الثمانينات والتابعين للحرس الثوري الايراني..

2. (لهاجم الصدريين.. مقار الحرس الثوري بالعراق .. واغتالوا ضباط الحرس الثوري بالعراق الذين يديريون مليشية الحشد..)..

3. لقام الصدر باغتيال سفراء ايران وخاصة مسجدي وقناصل طهران بالعراق.. بل لوصلت لاغتيال قااني نفسه قائد جيش القدس التابع للحرس الثوري الايراني..

4. وليس هذا فحسب بل ان الصدر يتبنى (التوجهات الايرانية المعادية للعراق) باعتباره من قتل بحرب الثمانينات مع ايران (قتلى وليس شهداء)..

5. وكذلك الصدر يعتبر (ايران معتدى عليها وليس هي من اعتدت على العراق)..

6. (لم يطالب الصدر كذلك بتعويضات من ايران لصالح العراق عن حرب اصر الخميني على استمرارها .. باعتراف الخميني شرب السم الزعاف اهون لديه من انهاء الحرب)..

7. متهم مقتدى الصدر بقتل (عبد المجيد الخوئي ابن المرجع الاعلى للشيعة بالعالم ابو القاسم الخوئي) والخوئي الابن من الذين غضبت عليهم ايران كونه رفض توجهات الخميني الايراني.. وكذلك ايران لديها خلافات عبر الخميني مع المرجع الخوئي.. الذي كان يعتبر حركة الخميني غير مدروسة وستؤدي بالشيعة والتشيع للهاوية.. وصدق الخوئي باعتقاده..

8. لا تنهى عن خلق وتاتيه مثله..عار عليك ان فعلت كثيرُ (انتقادك انتقاد لعمك العميل الصدر الاول):

رفض الصدر للمليشيات الخارج اطار الدولة.. ورفض الولاء لزعماء دول اجنبية.. ورفضك للتخابر مع جهات اجنبية.. سيصدم مع (مسيرة عمه الصدر الاول الخيانية) الذي دعى للذوبان بحاكم اجنبي خميني الايراني.. ومعارضته لحكم البعث وصدام.. ليس لان صدام طاغية.. ولكن لانه يعتبر الحاكم الاجنبي خميني هو الحاكم الشرعي.. وليس اي حاكم عراقي .. فلو كان يحكم العراق (عبد الكريم قاسم رحمه الله) نفسه لتامر عليه الصدر.. لصالح ايران الفارسية.. علما حزب الدعوة تامر على الزعيم عبد الكريم قاسم.. ويتحمل مسؤولية الكوارث التي حلت للعراق بعد الانقلاب الدموي عام 1963.. علما الصدر الاول بتصريحاته المؤيدة لايران وللخميني محصلتها كان يدعو لالغاء جمهورية العراق والحاقها بايران..

وهنا نطرح سؤال اخر:

لماذا باي محافظة او مدينة او حي سكني..يكثر الصدريين..تكثر المليشيات والجريمة المنظمة

والمخدرات وتهريب النفط العراقي لخارج الحدود.. وتهريب المخدرات من ايران للعراق.. الخ من الكوارث الاجتماعية.. كمحافظة ميسان ومدينة الثورة ببغداد. .الخ.. (فالعصائب والسرايا) مثلا كلاهما صدريين من الذين يطلقون على انفسم (ولد الصدر الثاني).. وهم من يتسببون بالعنف المليشياتي بمحافظة ميسان.. وحتى مليشة بدر من ال الصدر نفسهم.. (الصدر الاول)..

ما دور الصدر الثاني بجذب خريجي السجون والعربنجية والختلين.. حوله بالتسعينات بذلك

ولا ننسى حتى ايران والمافيات تجند صدريين لتنفيذ مهام القتل والاغتيالات وارعاب العراقيين.. ونسال مقتدى الصدر.. يقول برسالة له اخيرا.. (هدي الصدر).. فهل ابوك نبي.. فالهداية حصرا لله ولرسوله ولمن يرسلهم من الانبياء..

(ثم اننا نعلم بالمناطق الفقيرة تتعشش الحركات المتطرفة).. (كالدواعش والقاعدة)..

في حين نجد الاخوان المسلمين يتعششون بين الطبقة البرجوازية السنية.. بالمقابل الشيعة تتعشش الحركات الهدامة الصدرية بالمناطق الفقيرة .. اما انصار المالكي والحكيم يتعششون بالطبقة البرجوازية الفاسدة التي حكمت بعد 2003 من المحسوبية شيعيا.. ولكن (نجد الجرائم الجنائية تكثر بالاحياء الفقيرة) ولكن (ظاهرة المليشيات خارج اطار الدولة.. والولاء لجهات اجنبية اقليمية.. وتهريب المخدرات .. وتهريب النفط.. وعصابات الخطف والاتجار بالبشر والاعضاء و الرقيق الابيض والاثار.. الخ) تكثر اينما يكثر الصدريين.. سواء اتباع مقتدى الصدر او قيس الخزعلي او الصدر الاول الولائيين كهادي العامري.. الخ فكيف نفسر ذلك؟

فلماذا يكثر الفقر بمناطق الصدريين.. رغم ان قادتهم السياسيين والدينيين يتمتعون بالامتيازات

والثراء الفاحش وبحبوحة العيش.. وعلى راسهم صنمهم مقتدى الصدر وسيارات الجكسارات والطائرات الخاصة والجولات والسفرات.. ولا ننسى بهاء الاعرجي وحاكم الزاملي. .الخ.. في وقت الصدر غير معروف عنه انه يعمل باي عمل يسترزق منه.. ولم يترك له ابيه اي ثروة.. فقط سيارة ميسيوبيشي قديمة.. (ركبها قبل الانتخابات.. ثم التقى مع وفود الكتل السياسية بالجكسارات وافواج الحمايات)؟ كما عيره بذلك احد قادة الاطار التنسيقي الايراني المشهور بالفساد ايضا..

ونؤكد حقيقة (الاكثرية الشيعية الجعفرية العربية..لم تشارك بانتخابات) 2021 بالمقابل الاقليتين

الولائية والصدرية.. تهيمن على الشارع بالسلاح المنفلت والمليشيات واختراقها مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والاقتصادية ومكاتبها المالية.. الغير مشروعة.. وكذلك مخترقة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.. بمعنى (الغالبية بالعراق شيعية جعفرية.. مقابل الاقليتين الولائية والصدرية اللتان تحملان العقائد المنحرفة).. وكل ذلك بسبب فقدان الاكثرية الجعفرية الشيعية بالعراق للمشروع وبالتالي اصبحوا ايتام القيادة.. بسبب اغتيال النخب الاجتماعية والسياسية والاكاديمية النزيهة والوطنية من قبل المليشيات الولائية والصدرية .. كما حصل بانتفاضة تشرين 2019 .. التي تراجع زخم المشاركة فيها شيعيا بعد هيمنة الصدريين والشيوعيين والبعثيين على اعلام

سجاد تقي كاظم