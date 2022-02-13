مؤسسةُ أضواء القلم الثقافيَّة تفتتح موسمها الثقافيّ بالاحتفاءِ بحفلِ توقيع كتاب

اِحتفت مؤسسة أضواء القلم الثقافيَّة بالقاص الأديب الأستاذ عبد الله البيضاني؛ للتعريفِ بمنجزهِ الأدبيّ، وتوقيع مجموعته القَصصِيَّة الموسومة بـ (عندما يهتز الجسر طربًا). وقد حضر الجلسة التي جرت مساء يوم الجمعة الموافق 21 / 1 / 2022م في مقر المؤسسة بمدرسةِ السنابل الأهلية في مدينةِ الكمالية ببغداد جمع مِن المُثقفين والمهتمين بالشأنِ الثقافيّ.

وفي مستهلِ الأمسية التي افتتحت بها المؤسسة موسمها الثقافيّ للعامِ الجاري، رحب الأديب لطيف عبد سالم الذي أدار الجلسة بالأديب البيضاني والحضور الكريم، وقدم نبذة عن السيرةِ الأدبيَّة للأديبِ المحتفى به، ثمَّ أطل البيضاني على جمهورِ الحاضرين، متحدثًا عن القصةِ القصِيرة، والأسباب التي دفعته للتحولِ من كتابة القصة القصيرة جدًا – التي بدأ مشواره الأدبيّ بها – إلى القصةِ القصيرة، قبل أنْ يقدم تعريفًا لمجموعته، والإشارة إلى ظروفِ كتابة نصوصها.

وبعد ذلك فُسح المجال أمام الحاضرين لإبداءِ الآراء وطرح الأسئلة والمداخلات بخصوصِ المجموعة القَصصِيَّة المذكورة، والتي شارك فيها الأستاذ الدكتور فلاح حسن، الدكتور حسين عبد جساس، المحامي عبد الحسين عايش، الأستاذ أحمد جليل، الأستاذ خليل الزركاني، الفنان عباس إبراهيم حسون، الأستاذ صبري الزركاني، الأستاذ حسين الزهيري، والأستاذ رافد محمد حمزة.

وفي ختامِ الجلسة قدم الأديب لطيف عبد سالم رئيس المؤسسة شهادة تقديريَّة إلى الأديبِ الأستاذ عبد الله البيضاني الذي اشاد بدوره بحرصِ مؤسسة أضواء القلم الثقافية على تعزيزِ المشهد الثقافي عبر عملها الجاد، والجهود الكبيرة التي بذلتها منذ تشكيلها في عام 2003م.

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